В ожидании Вифлеемской звезды – как католики встречают Рождественский сочельник

Тихий вечер накануне радостного события. Западные христиане встречают Рождественский сочельник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Канун праздника считается временем семейным, когда родные люди собираются за столом с соблюдением всех религиозных традиций, вспоминают тайну рождения Спасителя, молятся о мире и благополучии, и с первой звездой поздравляют друг друга с одним из главных христианских праздников. Как католики встречают сочельник – на примере многодетной семьи из Щучина посмотрела Галина Буро.

Это уже традиция – за большим столом вся семья готовит рождественское блюдо. Работа с тестом у мамы Анастасии Вороно даже не в четыре руки – помощников хватает. В семье четверо детей. Старшему 13, младшенькой – всего два месяца. Всех приобщают к домашнему кулинарному творчеству.

Ксения Вороно:

Я люблю помогать маме накрывать на стол, когда приходят к нам гости. Сейчас мы готовимся к Рождеству. Пока дети заняты изготовлением забавных «ушек», Анастасия и Дмитрий Вороно подсчитывают: это уже 13-е Рождество, которое они встречают вместе. Все началось еще раньше: он, будущий инженер, заметил молодую учительницу, которая приехала по распределению в сельскую школу. Сразу понял, что дружба перерастет в крепкую и, обязательно, большую семью. Так и вышло.

Теперь супруги стремятся привить ценности и традиции своим детям. Для них Рождественский сочельник наполнен важным смыслом. Свято соблюдают каноны, к которым приучены с детства: на столе обязательно 12 блюд, по количеству апостолов. Это Рождество для семьи знаковое вдвойне – запланировали крещение малышки Киры. Летом рассчитывают переехать в большой просторный дом. А пока дети в эту волшебную ночь рассчитывают на подарки от главного зимнего волшебника.