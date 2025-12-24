От строевой подготовки до фехтования – как и чему учат в военно-патриотических клубах

В Беларуси растет интерес к военно-патриотическому воспитанию: сегодня такие клубы – не единичные кружки, а полноценная система, которая объединяет подростков по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас действуют примерно около 200 военно-патриотических клубов, они работают на базе школ и силовых структур, и в них уже участвуют тысячи ребят. Это направление стало особенно заметно в последние годы: число клубов увеличивается, программы развиваются, и форма воспитательной работы выходит за пределы обычных школьных кружков. Такой подход формирует у подростков осознанное отношение к своей стране и помогает выстроить связь между прошлым, настоящим и будущим. О том, как сегодня организована эта работа и чему учат в военно-патриотических клубах, – в материале Виолетты Шаблинской.

Фехтование, рукопашный бой, строевая подготовка и многое другое – этому обучают ребят в военно-патриотическом клубе «Гранит». Работает он на базе войсковой части 5448. Объединение было создано с целью поддержать тех, кто хочет изучать военное дело и далее готов связать свою жизнь со службой. В рядах клуба мальчики и девочки в возрасте от 11 до 17 лет. А это более 300 ребят.

Арсений Азарко, воспитанник военно-патриотического клуба «Гранит»:

Быть воспитанником военно-патриотического клуба – это очень большая ответственность, потому что мы являемся примером для младшего поколения, передаем свой опыт, умения, то, чему нас научили тут за эти годы. Здесь ребят знакомят с историей, вспоминают прошлое и подвиги белорусского народа во время Великой Отечественной. Приучают к дисциплине и распорядку. Так сказать, со школьной скамьи растят патриотов.

Алексей Камлев, руководитель военно-патриотического клуба «Гранит»:

Основными целями нашего клуба является патриотическое воспитание, а также формирование у наших воспитанников чувства любви к нашей Родине.