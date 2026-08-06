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Новости по тегу #Сергей Тетерин

Образ современной Беларуси! Зданию белорусского павильона на ВДНХ исполнилось 87 лет
06 августа 2026 18:34

Образ современной Беларуси! Зданию белорусского павильона на ВДНХ исполнилось 87 лет

Беларусь может получить новые технологии – Лукашенко провёл переговоры с китайским бизнесом
02 сентября 2025 17:25

Беларусь может получить новые технологии – Лукашенко провёл переговоры с китайским бизнесом

«Гордимся своей страной!» Белорусские спортсмены голосуют на выборах Президента
26 января 2025 14:31

«Гордимся своей страной!» Белорусские спортсмены голосуют на выборах Президента

Депутаты и народ должны объединиться, чтобы продолжать делать страну красивой – белорусские спортсмены на выборах
25 февраля 2024 14:23

Депутаты и народ должны объединиться, чтобы продолжать делать страну красивой – белорусские спортсмены на выборах

«Пример нашего Президента, как надо жить». Что говорят спортивные функционеры об играх на призы ПСК?
19 марта 2023 19:15

«Пример нашего Президента, как надо жить». Что говорят спортивные функционеры об играх на призы ПСК?

Команда Президента пробилась в финал турнира по любительскому хоккею
18 марта 2023 13:51

Команда Президента пробилась в финал турнира по любительскому хоккею

«Я не буду учить ребят, как играть в теннис». Сергей Рутенко возглавил теннисную федерацию Беларуси
17 ноября 2021 23:10

«Я не буду учить ребят, как играть в теннис». Сергей Рутенко возглавил теннисную федерацию Беларуси

Сергей Тетерин покидает пост председателя Белорусской теннисной федерации
03 августа 2021 19:03

Сергей Тетерин покидает пост председателя Белорусской теннисной федерации

Сергей Тетерин на открытии теннисного центра в Гродно: «Это последние современные технологии воздухоопорных конструкций»
15 марта 2021 14:08

Сергей Тетерин на открытии теннисного центра в Гродно: «Это последние современные технологии воздухоопорных конструкций»

«Костюм не мой». Александр Лукашенко рассказал об одежде, в которой был на «Минской лыжне»
14 марта 2021 17:15

«Костюм не мой». Александр Лукашенко рассказал об одежде, в которой был на «Минской лыжне»

Александр Лукашенко: «Так сколько будет в теннисе медалей? Там-то у нас все духовитые»
26 февраля 2021 20:15

Александр Лукашенко: «Так сколько будет в теннисе медалей? Там-то у нас все духовитые»

Сергей Тетерин: «На Олимпиаду у нас может вырисовываться хорошая команда»
26 февраля 2021 17:01

Сергей Тетерин: «На Олимпиаду у нас может вырисовываться хорошая команда»