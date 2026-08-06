Новости по тегу #Сергей Тетерин

На этой неделе исполняется 87 лет с момента создание ВДНХ в Москве. В августе 39-го двери открыл и белорусский павильон. Первоначально деревянный. А вот уже современный облик здание приобрело в 1954-м: реконструкцией площадки занимались выдающиеся архитекторы Союза.
«С вами это будет быстрее», – отметил белорусский Президент на встрече.
В выборах Президента активно принимают участие представители спорта. Государство уделяет этой сфере огромное внимание, потому атлеты, тренеры и функционеры осознают значимость сегодняшнего события.
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