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Новогодний марафон добра – благотворительный проект «Наши дети» посетил Витебский детский дом

24 декабря 2025 18:05
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Новогодний марафон добра продолжает шагать по стране. Сегодня, 24 декабря, участники традиционной благотворительной инициативы «Наши дети» подарили тепло и заботу воспитанникам Витебского детского дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новогодний марафон добра – благотворительный проект «Наши дети» посетил Витебский детский дом-2

С наступающими праздниками юных белорусов поздравили председатель Витебского облисполкома Александр Субботин и председатель правления Национального банка Роман Головченко. Сегодня здесь проживают 90 детей от 3 до 15 лет, и у многих из них есть особые потребности.

Глава региона вручил детскому дому сертификат на укрепление материально-технической базы. А руководитель Нацбанка передал средства на приобретение стиральной машины.

Новогодний марафон добра – благотворительный проект «Наши дети» посетил Витебский детский дом-4

Ожидаю новогодние чудеса. Дарят подарки. Хочу быстрее попасть домой, чтобы все было в семье хорошо, чтобы никто не болел, чтобы были все здоровы. Чтобы в том числе и я была в семье и все близки были рядом.

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:
Очень много таких ярких примеров, когда дети, которые воспитываются в таких специализированных учреждениях, потом вырастают в полноценных граждан нашей страны, достигают больших успехов в работе, в учебе. Это очень радует. Но и, конечно, мы все равно должны делать как можно больше для того, чтобы детей, которые воспитываются вне своих семей, было меньше.

Новогодний марафон добра – благотворительный проект «Наши дети» посетил Витебский детский дом-6

Благотворительный марафон «Наши дети» продлится до 14 января. Он охватит интернаты, больницы, опекунские семьи и реабилитационные центры по всей стране, чтобы в праздничные дни каждый ребенок почувствовал внимание, тепло и заботу.

# Дети # Наши дети # Роман Головченко

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