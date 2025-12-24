Новогодний марафон добра – благотворительный проект «Наши дети» посетил Витебский детский дом

Новогодний марафон добра продолжает шагать по стране. Сегодня, 24 декабря, участники традиционной благотворительной инициативы «Наши дети» подарили тепло и заботу воспитанникам Витебского детского дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С наступающими праздниками юных белорусов поздравили председатель Витебского облисполкома Александр Субботин и председатель правления Национального банка Роман Головченко. Сегодня здесь проживают 90 детей от 3 до 15 лет, и у многих из них есть особые потребности. Глава региона вручил детскому дому сертификат на укрепление материально-технической базы. А руководитель Нацбанка передал средства на приобретение стиральной машины.

Ожидаю новогодние чудеса. Дарят подарки. Хочу быстрее попасть домой, чтобы все было в семье хорошо, чтобы никто не болел, чтобы были все здоровы. Чтобы в том числе и я была в семье и все близки были рядом. Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:

Очень много таких ярких примеров, когда дети, которые воспитываются в таких специализированных учреждениях, потом вырастают в полноценных граждан нашей страны, достигают больших успехов в работе, в учебе. Это очень радует. Но и, конечно, мы все равно должны делать как можно больше для того, чтобы детей, которые воспитываются вне своих семей, было меньше.