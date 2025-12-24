Новогодний марафон добра – благотворительный проект «Наши дети» посетил Витебский детский дом

Новогодний марафон добра продолжает шагать по стране. Сегодня, 24 декабря, участники традиционной благотворительной инициативы «Наши дети» подарили тепло и заботу воспитанникам Витебского детского дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новогодний марафон добра продолжает шагать по стране. Сегодня, 24 декабря, участники традиционной благотворительной инициативы «Наши дети» подарили тепло и заботу воспитанникам Витебского детского дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С наступающими праздниками юных белорусов поздравили председатель Витебского облисполкома Александр Субботин и председатель правления Национального банка Роман Головченко. Сегодня здесь проживают 90 детей от 3 до 15 лет, и у многих из них есть особые потребности.
Глава региона вручил детскому дому сертификат на укрепление материально-технической базы. А руководитель Нацбанка передал средства на приобретение стиральной машины.
Ожидаю новогодние чудеса. Дарят подарки. Хочу быстрее попасть домой, чтобы все было в семье хорошо, чтобы никто не болел, чтобы были все здоровы. Чтобы в том числе и я была в семье и все близки были рядом.
Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:
Очень много таких ярких примеров, когда дети, которые воспитываются в таких специализированных учреждениях, потом вырастают в полноценных граждан нашей страны, достигают больших успехов в работе, в учебе. Это очень радует. Но и, конечно, мы все равно должны делать как можно больше для того, чтобы детей, которые воспитываются вне своих семей, было меньше.
Благотворительный марафон «Наши дети» продлится до 14 января. Он охватит интернаты, больницы, опекунские семьи и реабилитационные центры по всей стране, чтобы в праздничные дни каждый ребенок почувствовал внимание, тепло и заботу.