Образцовый ансамбль танца «Чабарок» удостоен специальной премии Президента Беларуси

За 40-летнюю историю коллектив привил любовь к искусству танца тысячам детей. Сейчас в ансамбле более 300 участников.

За большой вклад в сохранение и развитие традиций хореографического искусства, а также активное участие в общественно-культурной жизни страны. Образцовый ансамбль танца «Чабарок» Минского государственного дворца детей и молодежи удостоен спецпремии Президента Беларуси, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Татьяна Волынчик, корреспондент:

Конец года для образцового ансамбля танца «Чабарок» – горячее время! Сейчас у них в самом разгаре репетиции и подготовка к праздничным выступлениям. Нам удалось заглянуть за кулисы и узнать, как живет коллектив в этой предновогодней суете.

Отточенные движения, полная отдача и яркий блеск софитов – все это жизнь Анастасии Дягель. Более 20 лет она помогает детям раскрывать талант через искусство движения. Любовь к танцам можно сказать передалась «по наследству», до Анастасии ансамблем руководила ее.

Анастасия Дягель, руководитель заслуженного любительского коллектива Беларуси образцового ансамбля танца «Чабарок»:

Я с двух лет росла в этом прекрасном белорусском творчестве. Постоянно была на всех мероприятиях. Моя судьба, в принципе, была уже предопределена. И сейчас мой сын, которому уже тоже 20 лет, является солистом старшей группы, поэтому у нас такая большая династия.

Коллектив это настоящая фабрика талантов. В ансамбле более 300 человек от 4 до 25 лет. И здесь царит семейная атмосфера. Ежедневно на репетициях кипит работа: идеальный синхрон и десятки повторов. Именно так рождается танец.