Александр Лукашенко предлагает Китаю строить в Беларуси тепличные комплексы, а выращенную продукцию поставлять не только на внутренний рынок, но и за рубеж, включая сам Китай. В частности, Президент встретился с руководством компании «Шаньдун Лисэнтэ Агротехнолоджи» во главе с председателем правления Ваном Шоубо. Это высокотехнологичное предприятие проектирует и строит современные теплицы «под ключ».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Очень приятная встреча не только потому, что я имею какое-то отношение к земле, но и потому, что, изучив ваши возможности, вы для нас очень интересны. И даже несмотря на то, что сельское хозяйство у нас имеет очень высокий уровень развития и многие продукты питания мы поставляем в Китай. Вы очень интенсивно и активно сотрудничаете с нашими регионами. У вас новейшие технологии, насколько я владею ситуацией, по проектированию, строительству и эксплуатации тепличных комплексов. Поэтому мы вас ждем в Беларуси. Земель и почвы, пригодной для теплиц, у нас хватает. Если вы используете, так у нас называют, искусственное орошение и подкормку растений, мы немножко умеем это делать. Поэтому люди, которые способны работать на этих комплексах, в Беларуси есть.

Эта китайская компания уже не новичок на рынке Беларуси, сотрудничает со Светлогорским целлюлозно-картонным комбинатом. В 2024 году стороны подписали контракт на строительство теплицы четвертого поколения для выращивания томатов площадью шесть гектаров.

Еще одна встреча у Александра Лукашенко в Пекине состоялась с руководством компании, которая специализируется на выращивании цветов, включая орхидеи. Речь, опять же, ведется о возможности строительства в Беларуси тепличных комплексов по выращиванию цветов.