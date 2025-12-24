За ними – будущее Беларуси! Дворец Независимости собрал более 330 участников новогоднего бала

Самый красивый и волшебный вечер в центре Минска. Дворец Независимости принимает традиционный новогодний бал – на этот раз здесь собрались более 330 юношей и девушек из разных регионов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиция, заложенная в 2018 году при участии Президента Беларуси, объединяет молодых людей, которых уже можно назвать гордостью Беларуси. Как создается этот праздник, какие эмоции испытывают участники перед первым выходом на паркет? И о том, как строгие залы Дворца Независимости превращаются в настоящую сказку для молодых участников.

Молодая и красивая традиция, молодой и суверенной страны. Новогодний бал во Дворце Независимости – это всегда возможность показать, прежде всего самим себе, свою самую красивую сторону. Даже обычно строгий и сдержанный зал торжественных церемоний Дворца Независимости по случаю облачен в ослепительно праздничное убранство. Талантливые, перспективные – в полонезе кружатся дебютанты. Те, за кем будущее Беларуси. Чтобы оказаться сегодня в зале торжественных церемоний, каждый из этих ребят сделал много – в учебе, общественной жизни и, конечно, в подготовке к самому торжеству.

– Репетиции длились полтора месяца.

– Около двух-трех часов примерно.

– Самый сложный – котильон, наверное.

– Ладушки самый любимый.

– Ладушки самый любимый, это да. Каждый интересен по-своему танец. Изучение танцев проще всего давалось, как ни странно, молодым людям в погонах.

Я заранее был готов танцевать. Я танцевал уже три года, принимал участие на кадетских балах, выступал на разных мероприятиях. Подготовка у нас была очень хорошая. Очень долго готовились к президентскому балу, потому что это очень знаковое мероприятие. Особое внимание в этот вечере внешнему виду. Дресскод строгий, регламентированы даже прически девушек, но при кажущемся единообразии все же есть место для эксклюзива и особенных деталей.

Я сегодня в свадебном платье моей мамы. Я прическу и макияж делала сама, подбирала. Я думаю, мне неплохо получилось. В 2025 году лейтмотивом бала и создания бальной карты стала тема танцев в литературных произведениях. «Юнкера», «Война и мир», «Анна Коренина», «Евгений Онегин». Русская классика в белорусском Дворце Независимости. Лукашенко принял участие в новогоднем бале! Что сказал Президент молодёжи – собрали яркие моменты. Сегодняшним вечером все мысли только о хорошем и легком. Таком же как его величество вальс, который по доброй традиции танцуют все.