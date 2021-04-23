Новости экономики за 23.04.2021

Новости Беларуси. Сколько средств нужно инвестировать в бизнес, чтобы получить российскую «золотую визу»? Как сговор владельцев компаний в сфере сельского хозяйства отразился на розничных ценах продукции? Почему экономика Китая показала небывалый рост в первом квартале? И как врачи могут повысить финансовую грамотность населения? Наталья Надольская с новостями деловой сферы. МАРТ РАСКРЫЛ КАРТЕЛЬНЫЙ СГОВОР 15 КОМПАНИЙ В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА Министерство антимонопольного регулирования и торговли раскрыло картельный сговор 15 компаний в сфере сельского хозяйства.

Участники картеля разделили между собой товарный рынок по кругу потребителей. Договаривались, кто должен стать победителем в процедурах закупок средств защиты растений. Устанавливали цены, ниже которых нельзя опускаться на торгах.

Приобретение средств защиты по завышенным ценам отражалось на конечной цене продукции. Минимальный штраф за сговор – 400 базовых величин (или 11 600 рублей), при этом каждой компании грозит штраф до 10 % от суммы выручки от реализации средств защиты растений за год. МАРТ: некоторые мировые производители лекарств злоупотребляют патентными правами и завышают цены в разы РОССИЙСКИЕ «ЗОЛОТЫЕ ВИЗЫ» ОБОЙДУТСЯ ИНВЕСТОРАМ МИНИМУМ В 30 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ Российское правительство одобрило законопроект о «золотых визах». Чтобы воспользоваться упрощенной выдачей вида на жительство, иностранным предпринимателям необходимо инвестировать 30 миллионов российских рублей в работающий бизнес или в недвижимость.

С видом на жительство можно устраиваться на работу или открывать свое дело в любом регионе, пользоваться всеми социальными гарантиями наравне с гражданами страны. Упрощенное предоставление вида на жительство или гражданства в обмен на инвестиции широко распространено в мире. Особой популярностью пользуются «золотые визы» через покупку недвижимости в Португалии, Греции, Испании, Латвии и на Кипре. ЭКОНОМИКА КИТАЯ ВЫРОСЛА НА РЕКОРДНЫЕ 18 % В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ Китайская экономика показала рекордный рост в первом квартале 2021 года – 18 %, в основном за счет внутреннего потребления. В отличие от большинства развитых стран Китай не субсидирует своих потребителей. Вместо того чтобы делать прямые стимулирующие выплаты, чтобы дать толчок экономике в 2020 году, Китай приказал государственным банкам кредитовать бизнес и предложил налоговые скидки.

В результате розничные продажи потребительских товаров выросли в первом квартале на 34 %. За счет внутреннего потребления обеспечивается более половины экономического роста Китая. В ЛОНДОНЕ С ФИНАНСОВЫМИ ПРОБЛЕМАМИ ПОМОГУТ РАЗОБРАТЬСЯ ВРАЧИ В британской столице начала действовать пилотная программа поддержки малообеспеченного населения. Врачи общей практики будут прописывать пациентам с хроническими заболеваниями финансовую консультацию.