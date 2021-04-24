«Для меня Чернобыль – это то, чем меня в детстве пугали». Что спросила корреспондент СТВ у Александра Лукашенко?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Первая была моя задача 20 с лишним лет назад – сделать так, чтобы не только, Ксения, у тебя страх ушел – с тобой проще, ты маленькая была – а взрослых людей, которых действительно где-то запугали, где-то объективно, субъективно, кто-то бежал, а следом кто-то увидел, побежал. Ситуация было непростая. Поэтому надо было успокоить людей, разобраться самим. Чернобыльский институт был создан, где б вы думаете, в Минске. Я им предложил переехать в Гомель: на месте идите, ученые, и Академический, по-моему, институт был, в Гомель переезжайте. Не все переехали. Но основная масса, что меня тоже поразило, переехали в Гомель. И сегодня чернобыльскими проблемами институт занимается гомельский. То есть мы сделали ряд шагов и продемонстрировали людям, что здесь надо жить и можно жить. По инерции, все шло по инерции: чего-то достигли, от этого достигнутого – давайте еще чего-то сделаем. Это поле обработали – нормальное – давайте еще обработаем. Это неправильно. Нужна новая конкретная программа с точками, где будут жить люди и чем они будут заниматься. За лето правительство подготовит со специалистами конкретную программу с ответом на вопрос: что будем делать не только в зоне отчуждения, что мы будем делать уже в заповеднике? Реализовать стратегию мы должны через конкретные какие-то программы и инвестиции.

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