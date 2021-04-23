Ответные меры. В Беларуси установлен перечень зарубежных товаров, которые запрещены к ввозу и реализации на территории страны

Новости Беларуси. Чтобы защитить национальные интересы. 23 апреля правительство Беларуси установило перечень товаров, которые запрещены к ввозу и реализации на территории страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о тех предприятиях, которые представляют страны, принявшие решение о введении ограничений в отношении белорусских предприятий.

Под запрет попали и иностранные корпорации и бренды, призывавшие бойкотировать чемпионат мира по хоккею в Беларуси. Их продукция запрещена для продажи в нашей стране.