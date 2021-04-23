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Ответные меры. В Беларуси установлен перечень зарубежных товаров, которые запрещены к ввозу и реализации на территории страны

23 апреля 2021 17:58
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Новости Беларуси. Чтобы защитить национальные интересы. 23 апреля правительство Беларуси установило перечень товаров, которые запрещены к ввозу и реализации на территории страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о тех предприятиях, которые представляют страны, принявшие решение о введении ограничений в отношении белорусских предприятий.

Под запрет попали и иностранные корпорации и бренды, призывавшие бойкотировать чемпионат мира по хоккею в Беларуси. Их продукция запрещена для продажи в нашей стране.

Ответные меры. В Беларуси установлен перечень зарубежных товаров, которые запрещены к ввозу и реализации на территории страны-1

Специальные меры приняты для обеспечения защиты национальных интересов и с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа со стороны иностранных компаний. Такое решение принято на основании указа главы государства. Подобные меры – мировая практика.

«Если кто-то приносит ущерб, то и он должен пострадать». Алексей Дзермант о запрете на ввоз и реализацию в Беларуси некоторых товаров

Ответные меры. В Беларуси установлен перечень зарубежных товаров, которые запрещены к ввозу и реализации на территории страны-4

За антибелорусскую агитацию и призывы к санкциям против официального Минска в перечень запрещенных внесены товары групп компаний, таких как Liqui Moly, Skoda Auto и Beiersdorf. Последняя известна такими марками, как Nivea или, например, Florena. Их с легкостью заменят белорусские бренды, а автомобильный рынок даже не почувствует отсутствие машин марки Skoda – слишком высока конкурентная среда в этом сегменте.

Ответные меры. В Беларуси установлен перечень зарубежных товаров, которые запрещены к ввозу и реализации на территории страны-7

Постановлением утверждено и Положение о порядке действий в отношении запрещенных товаров. Они будут подлежать обратному вывозу с территории страны, а в случае их выявления на полках, витринах или в интернет-магазинах будет выдаваться предписание на запрет их реализации. Все остатки запрещенной продукции должны быть описаны. Постановление вступает в силу через 10 дней.

# Государственная политика # Экономика # Алексей Дзермант # Фотофакт

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