Прямой эфир

МАРТ: некоторые мировые производители лекарств злоупотребляют патентными правами и завышают цены в разы

23 апреля 2021 17:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Развитие конкуренции и регулирование цен 23 апреля в центре внимания Межгоссовета по антимонопольной политике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МАРТ: некоторые мировые производители лекарств злоупотребляют патентными правами и завышают цены в разы-1

Решение о ценовом регулировании в нашей стране было принято в связи с высоким ростом мировых цен на продовольствие – 25 % в годовом выражении. В списке 62 вида социально значимых товаров: многие овощи, молочка, крупы, а также 50 отдельных отечественных лекарств.

МАРТ: некоторые мировые производители лекарств злоупотребляют патентными правами и завышают цены в разы-4

С 1 марта повышать цены на них разрешено не более, чем на 0,2 % в месяц. Превышать этот потолок можно только по решению Комиссии по вопросам госрегулирования ценообразования при Совмине. Так, в апреле разрешили повысить цены на подсолнечное масло.

МАРТ: некоторые мировые производители лекарств злоупотребляют патентными правами и завышают цены в разы-7

Андрей Картун, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Лекарства по реабилитации постковидной – некоторые (я не буду их называть) мировые производители злоупотребляют своими патентными правами и фактически либо завышают цены на нашем восточном рынке в разы, либо отказываются поставлять.

Российская Федерация поделилась опытом так называемого принудительного патента. То есть если препарат заходит в страну, поставляет его и тут по каким-то причинам перестает или начинает поднимать высоко цену, то есть такой принцип принудительного патента. Фактически при каких-то определенных условиях можно аннулировать патент, условно говоря, и дать возможность другому импортеру завезти это лекарство.

О других новостях экономики за 23 апреля читайте здесь.

# Государственная политика в области ценообразования # Экономика # Андрей Картун # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Владимир Путин: 29,5 миллиарда долларов – общий объём сегодня товарооборота с Беларусью
22 апреля 2021 20:07

Владимир Путин: 29,5 миллиарда долларов – общий объём сегодня товарооборота с Беларусью

Российские лизинговые компании готовы наращивать долю рынка в Беларуси
22 апреля 2021 17:28

Российские лизинговые компании готовы наращивать долю рынка в Беларуси

Банк развития предоставил почти 1 млрд рублей на поддержку белорусской экономики
22 апреля 2021 17:27

Банк развития предоставил почти 1 млрд рублей на поддержку белорусской экономики