МАРТ: некоторые мировые производители лекарств злоупотребляют патентными правами и завышают цены в разы

Новости Беларуси. Развитие конкуренции и регулирование цен 23 апреля в центре внимания Межгоссовета по антимонопольной политике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решение о ценовом регулировании в нашей стране было принято в связи с высоким ростом мировых цен на продовольствие – 25 % в годовом выражении. В списке 62 вида социально значимых товаров: многие овощи, молочка, крупы, а также 50 отдельных отечественных лекарств.

С 1 марта повышать цены на них разрешено не более, чем на 0,2 % в месяц. Превышать этот потолок можно только по решению Комиссии по вопросам госрегулирования ценообразования при Совмине. Так, в апреле разрешили повысить цены на подсолнечное масло.

Андрей Картун, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Лекарства по реабилитации постковидной – некоторые (я не буду их называть) мировые производители злоупотребляют своими патентными правами и фактически либо завышают цены на нашем восточном рынке в разы, либо отказываются поставлять.

Российская Федерация поделилась опытом так называемого принудительного патента. То есть если препарат заходит в страну, поставляет его и тут по каким-то причинам перестает или начинает поднимать высоко цену, то есть такой принцип принудительного патента. Фактически при каких-то определенных условиях можно аннулировать патент, условно говоря, и дать возможность другому импортеру завезти это лекарство.