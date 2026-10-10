Новости по тегу #Жизнь с инвалидностью в Беларуси

Рассказываем, как поменять отношение к себе и не закрыться.
«Очень большое количество детей получают инклюзивное образование. Они имеют возможность жить и воспитываться в своих семьях и обучаться по месту жительства», – рассказала гостья программы.
Минская средняя школа №187 сегодня по праву считается одним из флагманов инклюзивного образования столицы.
В его копилке – победы на международных турнирах, включая «ИКАР» в Москве, и KPMG Open в Актау.
Площадка будет рассчитана на людей с ограниченными возможностями.
Город становится полностью доступным для каждого жителя.
К новому учебному году обновили программы, среду и сами подходы к обучению: от тактильных изданий из полистирола до первого отечественного комплекса для сенсорной интеграции.
В Беларуси активно развивается доступное обучение вождению для людей с инвалидностью.
Дети и взрослые с особенностями здоровья могут посещать адаптивную физкультуру, играть в боччу, шахматы, настольный теннис и многое другое.
В гостях программы «Новое утро» обладатель специального диплома лауреата «За волю к победе» Виталий Каминский.
Первые номера были сверстаны в редакции газеты «Дняпровец», и там же они были отпечатаны. Тираж тогда был 5000 экземпляров. Распространяли здесь через «Белпочту».
Наши ребята доказали, что белорусская школа паралимпийского фехтования одна из сильнейших в мире.
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