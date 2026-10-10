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Новости по тегу #Жизнь с инвалидностью в Беларуси

Фридайвинг, танцы и даже тайский бокс! Что еще доступно человеку, передвигающемуся на коляске
10 октября 2026 13:14

Фридайвинг, танцы и даже тайский бокс! Что еще доступно человеку, передвигающемуся на коляске

Инклюзивное образование в Беларуси. Об обучении особенных детей поговорили с Натальей Глинской
04 октября 2026 13:55

Инклюзивное образование в Беларуси. Об обучении особенных детей поговорили с Натальей Глинской

Аэрохоккей, сенсорные комнаты и инклюзивное кафе! Узнали, как учат детей с РАС в минской школе №187
03 октября 2026 13:08

Аэрохоккей, сенсорные комнаты и инклюзивное кафе! Узнали, как учат детей с РАС в минской школе №187

Спорт, который меняет жизнь. Поговорили с Андреем Фильчуком – одним из сильнейших теннисистов на колясках
26 сентября 2026 14:45

Спорт, который меняет жизнь. Поговорили с Андреем Фильчуком – одним из сильнейших теннисистов на колясках

Инклюзивное маркетинговое агентство появится в Беларуси
26 сентября 2026 13:32

Инклюзивное маркетинговое агентство появится в Беларуси

В Минске до конца года 375 соцобъектов полностью адаптируют для людей с инвалидностью
23 сентября 2026 17:42

В Минске до конца года 375 соцобъектов полностью адаптируют для людей с инвалидностью

В Беларуси готовят пособие для слабослышащих – что еще используют в обучении особенных деток
28 августа 2026 17:18

В Беларуси готовят пособие для слабослышащих – что еще используют в обучении особенных деток

Как получить права людям с инвалидностью? Вот что предлагает ДОСААФ
08 августа 2026 14:04

Как получить права людям с инвалидностью? Вот что предлагает ДОСААФ

Спорт для всех! Какие виды спорта представлены на инклюзивной площадке в парке Павлова?
01 августа 2026 14:34

Спорт для всех! Какие виды спорта представлены на инклюзивной площадке в парке Павлова?

Международный фестиваль творчества инвалидов прошел в Витебске. Пообщались с участником
25 июля 2026 13:47

Международный фестиваль творчества инвалидов прошел в Витебске. Пообщались с участником

Как изменилось отношение к инклюзии в Беларуси? Интервью с главредом газеты «Вместе»
11 июля 2026 15:33

Как изменилось отношение к инклюзии в Беларуси? Интервью с главредом газеты «Вместе»

Два серебра и бронза: как белорусские парафехтовальщики покоряли молодежный ЧМ в Турции?
27 июня 2026 12:33

Два серебра и бронза: как белорусские парафехтовальщики покоряли молодежный ЧМ в Турции?