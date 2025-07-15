Крыши и парапеты словно после битвы! Как Могилёв восстанавливается после урагана?

Один из наиболее пострадавших из-за непогоды белорусских городов – Могилев – восстанавливают после урагана. Из 700 обращений жителей на горячую линию 15 июля закрыты уже 500. Меньше сотни отправлены на рассмотрение страховым компаниям для оформления выплат. Напомним, в ночь с 9 на 10 июля мощный грозовой фронт буквально накрыл областной центр. Итог – тысячи поваленных деревьев, поврежденные крыши, нарушенное электроснабжение. Как коммунальные и экстренные службы усвоили этот урок – репортаж Юлии Мычки. Люди стали единым фронтом! К уборке последствий урагана присоединились даже самые юные граждане

Улица Индустриальная, названная в честь трудовой славы Могилева, сегодня сама стала объектом масштабной «производственной» задачи. Ураган превратил ее в зону ЧП. Но пейзажи здесь меняются каждый час. Эти дома – соседи по несчастью – встретят закат уже под новой кровлей.

Ксения Ешкина, жительница Могилева:

С 5 утра работы ведутся. Молодцы парни, переживают за наш дом, хотят, чтобы быстрее у нас была крыша.

В Ленинском районе Могилева сорваны и повреждены крыши 70 зданий. Парапеты словно после битвы. Список разрушений растет по мере обследования. Но цифры восстановления меняются гораздо быстрее. Уже сегодня 40 домов получили новую крышу. Для скорейшего восстановления коммунальные службы задействовали максимальное число собственных бригад и привлекли около пяти подрядных строительных организаций.

Артур Цыбульский, начальник ЖЭУ-2 КУП «ЖЭУ Ленинского района Могилева»:

Из общего объема выполнено 80%. Чтобы осилить такие объемы, составлен график по уборке и вывозу. Закреплены предприятия.

Нон-стоп работают страховые компании. Только «Белгосстрах» в первый день после урагана принял около тысячи обращений. Сегодня по региону их количество превысило две тысячи.