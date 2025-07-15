Белорусы завоевали ещё 4 награды ЧЕ по боксу среди атлетов до 16 лет

15 июля юные белорусские спортсмены завоевали еще четыре награды чемпионата Европы по боксу среди атлетов не старше 16 лет, который проходит в Сербии, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Шанс на золотые медали имели три соотечественницы, однако во всех случаях путь к наивысшей ступени пьедестала нашим девушкам преградили представительницы России. Арина Кмита, выступающая в весе до 48 килограммов, в финальном поединке уступила Ксении Вишневской и стала серебряным призером континентального первенства.

Не смогла подобрать ключи к своей оппонентке и Елизавета Капыл. В борьбе за золотой пьедестал в категории до 54 килограммов она встречалась с Алисой Капустиной, но также потерпела неудачу.

Дарье Кравцовой противостояла Полина Устименко, но вновь соперница сумела вырвать победу, а наша спортсменка увозит домой серебро. Кроме того, бронзовым призером стал Кирилл Жуковский. Всего после шести соревновательных дней в копилке белорусской команды 10 медалей. Отмечу, наша делегация на турнире выступает под национальным флагом.