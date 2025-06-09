Гала-концерт Республиканского фестиваля творчества детей и молодых людей с инвалидностью прошёл в Минске

Юных финалистов оценивали звездные профессионалы – представители ведущих министерств Беларуси: труда и социальной защиты, образования, культуры. Ребята представили свои творческие номера и поборолись за Гран-при в номинациях «хореография» и «театральное искусство».

Матвей Буренков, воспитанник Ивенецкого детского социального пансионата «Доброта сердец»:

Мы готовились очень хорошо, с апреля. Мы первый раз участвуем в этом фестивале. И мы хотим занять призовое место. Либо второе место, либо третье хотя бы. Мы участвуем в танцах первый раз.

Марина Артеменко, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:

Сегодня в нашей стране многое делается для развития инклюзивного творчества. И это творчество уже стало значимой частью культурной жизни нашей страны. Это важно, потому что искусство и врачует, и вдохновляет, и объединяет сердца. И каждый молодой человек, который выходит на эту сцену, исполняет свою мечту. Он фактически говорит миру, что я есть, я живу, я творю, значит, у меня все получится.

Фестиваль уже стал традиционным творческим событием: в этом году он проводится в 18-й раз.