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Гала-концерт Республиканского фестиваля творчества детей и молодых людей с инвалидностью прошёл в Минске

09 июня 2025 18:44
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Мечты сбываются. Гала-концерт Республиканского фестиваля творчества детей и молодых людей с инвалидностью прошел на сцене Белорусской государственной филармонии. Мероприятие собрало 95 талантливых участников, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Гала-концерт Республиканского фестиваля творчества детей и молодых людей с инвалидностью прошёл в Минске-2

Юных финалистов оценивали звездные профессионалы – представители ведущих министерств Беларуси: труда и социальной защиты, образования, культуры. Ребята представили свои творческие номера и поборолись за Гран-при в номинациях «хореография» и «театральное искусство».

Гала-концерт Республиканского фестиваля творчества детей и молодых людей с инвалидностью прошёл в Минске-4

Матвей Буренков, воспитанник Ивенецкого детского социального пансионата «Доброта сердец»:
Мы готовились очень хорошо, с апреля. Мы первый раз участвуем в этом фестивале. И мы хотим занять призовое место. Либо второе место, либо третье хотя бы. Мы участвуем в танцах первый раз.

Марина Артеменко, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:
Сегодня в нашей стране многое делается для развития инклюзивного творчества. И это творчество уже стало значимой частью культурной жизни нашей страны. Это важно, потому что искусство и врачует, и вдохновляет, и объединяет сердца. И каждый молодой человек, который выходит на эту сцену, исполняет свою мечту. Он фактически говорит миру, что я есть, я живу, я творю, значит, у меня все получится.

Фестиваль уже стал традиционным творческим событием: в этом году он проводится в 18-й раз.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # Фестиваль # Концерт в Минске # Марина Артеменко

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