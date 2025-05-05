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В Минске прошли мероприятия, посвящённые Международному дню борьбы за права инвалидов

05 мая 2025 18:58
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Сегодня, 5 мая, во всем мире отмечается Международный день борьбы за права людей с инвалидностью. Практически каждый восьмой человек на планете имеет особенности, которые отличают его от других. Ни одна категория граждан не должна оставаться без внимания, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске прошли мероприятия, посвящённые Международному дню борьбы за права инвалидов-2

Уже традиционно в Минске проводятся мероприятия, посвященные международному дню борьбы за права инвалидов. Так, в территориальном центре социального обслуживания населения Фрунзенского района гости ознакомились с организацией досуга и программой реабилитации инвалидов.

На базе центра подопечные занимаются в керамической мастерской – создают посуду и сувениры ручной работы, улучшают мелкую моторику и развивают творческий потенциал. Для любителей гончарного искусства приятным подарком от сенатора Ирины Абельской стала муфельная печь.

В Минске прошли мероприятия, посвящённые Международному дню борьбы за права инвалидов-4

Татьяна Куиш, директор территориального центра социального обслуживания населения Фрунзенского района Минска:
В данном нашем территориальном центре отделения реабилитации всего 35 инвалидов. И все они занимаются в этой керамической мастерской. Сегодня выходим уже на новый уровень, делаем чашки, делаем блюдца. То есть мы хотим идти со временем в ногу, а также развивать наших инвалидов и сохранить их ментальность. Ну и развивать их деятельность, навыки.

В Минске прошли мероприятия, посвящённые Международному дню борьбы за права инвалидов-6

Ирина Абельская, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси, руководитель мониторинговой группы по проверке системы здравоохранения, главный врач Республиканского клинического медицинского центра Управления делами Президента Беларуси:
Мне кажется, что мы скоро придем к моменту, когда это не будет день борьбы. Это будет день взаимопонимания, день поддержки, день помощи. Наверное, это все-таки правильно, потому что сегодня общество, оно становится с каждым годом более внимательно, оно более открыто, оно готово больше помогать, оно сопереживает этим людям.

Сегодня около 6 % жителей Беларуси имеют инвалидность. В абсолютных цифрах – более 550 тысяч человек. И наше государство прилагает все усилия, чтобы создать доступную среду для людей с ограниченными возможностями.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # Ирина Абельская # Татьяна Куиш

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