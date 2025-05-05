В Минске прошли мероприятия, посвящённые Международному дню борьбы за права инвалидов
Сегодня, 5 мая, во всем мире отмечается Международный день борьбы за права людей с инвалидностью. Практически каждый восьмой человек на планете имеет особенности, которые отличают его от других. Ни одна категория граждан не должна оставаться без внимания, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже традиционно в Минске проводятся мероприятия, посвященные международному дню борьбы за права инвалидов. Так, в территориальном центре социального обслуживания населения Фрунзенского района гости ознакомились с организацией досуга и программой реабилитации инвалидов.
На базе центра подопечные занимаются в керамической мастерской – создают посуду и сувениры ручной работы, улучшают мелкую моторику и развивают творческий потенциал. Для любителей гончарного искусства приятным подарком от сенатора Ирины Абельской стала муфельная печь.
Татьяна Куиш, директор территориального центра социального обслуживания населения Фрунзенского района Минска:
В данном нашем территориальном центре отделения реабилитации всего 35 инвалидов. И все они занимаются в этой керамической мастерской. Сегодня выходим уже на новый уровень, делаем чашки, делаем блюдца. То есть мы хотим идти со временем в ногу, а также развивать наших инвалидов и сохранить их ментальность. Ну и развивать их деятельность, навыки.
Ирина Абельская, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси, руководитель мониторинговой группы по проверке системы здравоохранения, главный врач Республиканского клинического медицинского центра Управления делами Президента Беларуси:
Мне кажется, что мы скоро придем к моменту, когда это не будет день борьбы. Это будет день взаимопонимания, день поддержки, день помощи. Наверное, это все-таки правильно, потому что сегодня общество, оно становится с каждым годом более внимательно, оно более открыто, оно готово больше помогать, оно сопереживает этим людям.
Сегодня около 6 % жителей Беларуси имеют инвалидность. В абсолютных цифрах – более 550 тысяч человек. И наше государство прилагает все усилия, чтобы создать доступную среду для людей с ограниченными возможностями.