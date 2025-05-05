В Минске прошли мероприятия, посвящённые Международному дню борьбы за права инвалидов

Сегодня, 5 мая, во всем мире отмечается Международный день борьбы за права людей с инвалидностью. Практически каждый восьмой человек на планете имеет особенности, которые отличают его от других. Ни одна категория граждан не должна оставаться без внимания, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже традиционно в Минске проводятся мероприятия, посвященные международному дню борьбы за права инвалидов. Так, в территориальном центре социального обслуживания населения Фрунзенского района гости ознакомились с организацией досуга и программой реабилитации инвалидов. На базе центра подопечные занимаются в керамической мастерской – создают посуду и сувениры ручной работы, улучшают мелкую моторику и развивают творческий потенциал. Для любителей гончарного искусства приятным подарком от сенатора Ирины Абельской стала муфельная печь.

Татьяна Куиш, директор территориального центра социального обслуживания населения Фрунзенского района Минска:

В данном нашем территориальном центре отделения реабилитации всего 35 инвалидов. И все они занимаются в этой керамической мастерской. Сегодня выходим уже на новый уровень, делаем чашки, делаем блюдца. То есть мы хотим идти со временем в ногу, а также развивать наших инвалидов и сохранить их ментальность. Ну и развивать их деятельность, навыки.