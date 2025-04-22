В Минске прошёл II Республиканский форум сурдопереводчиков

Статус языка жестов, проблематика и новые проекты. О том, как создать условия для профессиональной деятельности сурдопереводчиков и сделать жизнь слабослышащих граждан комфортнее, говорили 22 апреля в Минске. Участниками II Республиканского форума стали свыше 150 специалистов, а также представители социальной сферы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К дискуссии можно было присоединиться как очно, так и в онлайн-формате. Присутствующие отметили, что назрела необходимость комплексного решения накопившихся вопросов. В стране насчитывается порядка 10 тысяч человек с нарушением слуха. И им необходимо поддерживать контакт с внешним миром. Таким связующим звеном и выступают сурдопереводчики. Но есть ряд нюансов. Специалистов не хватает, еще меньше среди них белорусскоговорящих. Работа непростая, а потому желающих пойти в профессию не так много. Ведь для качественного перевода необходимо не только знание языка жестов, но и глубокое понимание психологии.

Татьяна Шейман, заместитель председателя центрального правления «Белорусское общество глухих»:

Есть сложность синхронности, есть нюансы самого перевода. Потому что тут надо понимать, как этот глухой человек воспримет этот перевод. И самое главное – поднять престиж переводчика белорусского жестового языка.

Ева Зубковская, заместитель начальника управления по делам инвалидов Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

По результатам первого форума мы только обозначали необходимость продвижения белорусского жестового языка, его поддержки, в том числе со стороны государства. Максимально озвучивалась потребность в переводчиках жестового языка. Сейчас мы на протяжении этих 3 лет постарались неплохие задачи решить и обеспечить системную подготовку переводчиков жестового языка. Мы обеспечили полноценный охват по всей стране центрами приема и передачи сообщений, поскольку ранее это было только на уровне областных городов. В нашей стране созданы достойные условия, чтобы люди с нарушением слуха могли жить комфортно. Работают центры по приему-передаче сообщений. Они стали мощной поддержкой для нескольких тысяч инвалидов по слуху. Только за 2024 год дежурные сурдопереводчики приняли около 24 тысяч обращений. За каждым – развернутая проблемная ситуация, которую помогли решить специалисты. Среди наиболее актуальных – коммуникация с медиками.