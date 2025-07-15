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В Финляндии вступил в силу запрет на совершение сделок по недвижимости для граждан России и Беларуси

15 июля 2025 19:52
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В Финляндии вступил в силу запрет на совершение сделок по недвижимости для граждан России и Беларуси. Об этом сообщил министр обороны страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Финляндии вступил в силу запрет на совершение сделок по недвижимости для граждан России и Беларуси-2

Подобное решение основано на принятом ранее законе, который ограничивает право на покупку недвижимости для жителей стран, якобы представляющих угрозу национальной безопасности Финляндии. Отметим, что под данный запрет подпадает именно покупка земельного участка, а не квартиры. Ограничения касаются также юридических лиц, зарегистрированных в указанных законом странах. Исключение сделано лишь для иностранцев с двойным гражданством или постоянно проживающих в Финляндии – им потребуется получить специальное разрешение.

# Недвижимость # Международная политика

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