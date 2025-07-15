Не только сальце и кровяночка – какие белорусские продукты пользуются популярностью у иностранцев

Существует такой стереотип, что в Беларуси все блюда готовят в основном из картофеля. Это не так. Национальная кухня гораздо разнообразнее. Гастрономический туризм в нашей стране развивается. Многие туристы приезжают к нам именно для того, чтобы отведать еще неизвестные блюда.

Об этом и не только поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Юрий Святокум, ведущий:

Как часто заказывают белорусскую кухню? Что чаще всего из белорусской кухни в нашем традиционном понимании заказывают гости?