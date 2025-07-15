Не только сальце и кровяночка – какие белорусские продукты пользуются популярностью у иностранцев
Существует такой стереотип, что в Беларуси все блюда готовят в основном из картофеля. Это не так. Национальная кухня гораздо разнообразнее. Гастрономический туризм в нашей стране развивается. Многие туристы приезжают к нам именно для того, чтобы отведать еще неизвестные блюда.
Об этом и не только поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».
Юрий Святокум, ведущий:
Как часто заказывают белорусскую кухню? Что чаще всего из белорусской кухни в нашем традиционном понимании заказывают гости?
Андрей Гайдукевич, занимается кейтерингом:
Наверное, сейчас, к сожалению, не так часто заказываются вот именно традиционные наши белорусские блюда. В основном это какие-то более тематические мероприятия. Но часто пользуется спросом у наших заказчиков, которые из ближнего зарубежья, России. Они приезжают и хотят попробовать что-то наше белорусское, колоритное. Это даже если вот сейчас широко популярен формат фуршета, когда мы кушаем стоя. Где закусочки маленькие, миниатюрные. Вот мы готовим канапешки – какие-то могут быть в виде клецочек маленьких. Также могут быть с сальцем, селедочкой, лучком.
Жанна Артамонова, блогер, продавец:
Я хочу еще добавить. Я еще продаю наши национальные продукты, работая продавцом. Многие сейчас компании у нас на каждый корпоратив покупают конкретно много сальца. Если зима, то это кровяночка, колбаска деревенская. Многие зарубежные и российские гости приезжают конкретно покупать домашнюю колбаску, сальце, кровяночку. Это вот именно то, что пользуется спросом.
Марина Кузьмич, главный редактор газеты «Вести потребкооперации», издательского дома «Беларусь сегодня», психолог:
А еще пользуются спросом соленья, квашенья, моченья.
Жанна Артамонова:
Да. Это, конечно.
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