Футбол на электроколясках! Узнали, как витебчане адаптировали игру для людей с ограниченными возможностями

Александр Стасевич, СТВ:

Сила духа, стойкость и воля к победе. Эти качества необходимы всем, а в двойном размере нужны спортсменам на инвалидных колясках. Они не просто играют в футбол, они преодолевают преграды на пути к мечте. В студии «Нового утра» Эдуард Анатольевич Аветисян, председатель Витебской областной организации общественного объединения «Белорусское общество инвалидов», и Юлия Вячеславовна Фрол, игрок футбольной команды.

Алеся Алехнович, СТВ:

Расскажите, пожалуйста, как зародилась вообще идея адаптивного футбола? Потому что я знаю, что Витебск всегда на волне, на передовой спортивной, но, честно говоря, я ни разу еще не слышала об этом направлении, об этом виде спорта. Поэтому, пожалуйста, премьера.

Эдуард Аветисян, председатель Витебской областной организации общественного объединения «Белорусское общество инвалидов»:

Да, вы правы. Витебский развит спорт, особенно спорт для инвалидов, для людей с инвалидностью. В 2023 году я познакомился с двумя людьми. Это парень из Волгограда, Олег. И президент футбольной ассоциации Ростова-на-Дону в Ростовской области, Игорь Евгеньевич. И на почве того, что это был футбол на электроколясках, меня заинтересовал этот вопрос. Мы начали разговаривать, есть ли он в Беларуси, нет ли его в Беларуси. Ну, я совсем не спортсмен, да, вы видите. Но когда первый раз мы попали в Ростов и увидели, как играют в этот футбол. Вышла команда молодых ребят, 14-16 лет, которые не могли даже передвигаться в колясках. Вот, их посадили мамы и папы в коляски. Они разлетелись как таракашки по этому полю. В течение трех минут они забили нам три гола, взрослым ребятам. И мы не знали, как опомниться. Я реально заболел этой идеей, что насколько этот спорт может дать возможность. Он не имеет гендерных различий. Там молодые ребята, девушки, парни и взрослые люди. Самое главное, что он может быть не только профессиональным, а адаптивным. Так все и пошло.