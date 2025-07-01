В колледже цифровых технологий вручили дипломы ребятам с особыми образовательными потребностями

Это незрячие ребята с особыми образовательными потребностями. Они обучались по специальности «техник-программист». Из пяти двое учащихся окончили колледж с отличием. При этом один из них является стипендиатом специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи. Все ребята получили направление на работу. Комплексную поддержку будущие IT-специалисты получают не только в период обучения, но и после выпуска.

Александр Лешко, выпускник Минского государственного колледжа цифровых технологий: Больше всего запомнилось, как неудивительно, даже не какие-то конкретные знания, которые ты получаешь, а именно процесс. Как проходили пары, насколько это было интересно, именно изучать предметы с преподавателями.

Георгий Козел, директор Минского государственного колледжа цифровых технологий: Из пяти двое учащихся окончили колледж с отличием. При этом один из них является стипендиатом специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи. Все они имеют направление на работу. И в течение двух лет по окончании колледжа мы будем сопровождать их социализацию в обществе.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Для нас важно, чтобы каждый человек имел возможность найти себя в этом мире. И то, что у кого-то есть ограничения по здоровью, пусть это не будет препятствием. Оно, наоборот, побуждает к тому, чтобы люди доброй воли сплотились и вместе преодолели это.

Это первый социально-образовательный проект, позволяющий незрячим людям приобретать востребованную профессию. За последние 19 лет в колледже было подготовлено более 800 специалистов с особыми образовательными потребностями.