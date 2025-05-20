«Надя, вперёд!» Режиссёр фильма о паралимпийской спортсменке-лыжнице рассказала о премьере картины
20 мая в кинотеатре «Пионер» в 18:00 состоится премьерный показ документального фильма о паралимпийской спортсменке-лыжнице на коляске под названием «Надя, вперед!»
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – режиссер картины Анастасия Мулярова и сама героиня, спортсменка Национального комитета Республики Беларусь по инваспорту, лыжница Надежда Мицевич.
Юрий Царев, ведущий:
Как вы решили снять фильм про Надю? Что вас подтолкнуло?
Анастасия Мулярова, режиссер:
Надя попала в спорт благодаря известной паралимпийской чемпионке Людмиле Волчок. А я, можно сказать, сняла фильм тоже благодаря Людмиле Волчек. Она оказала большую помощь, поддержку.
Идею для фильма я вынашивала достаточно давно. На моменте написания сценария я столкнулась с тем, что многие люди в принципе не знают о существовании паралимпийского спорта. Они знают, что есть люди с ограниченными возможностями, которые живут свою жизнь, но то, что они живут настолько ярко, настолько полноценно, они не знают.
Анастасия Мулярова:
Не знают об этом и многие ребята, которые попадают в сложные жизненные ситуации, которые также оказываются в коляске. А это уникальная возможность для социализации, для реабилитации, для дальнейшего своего продвижения. Это всегда о том, что ты находишь новых друзей, поддержку в лице тренера, в лице своей команды. Я считала, что об этой теме нужно говорить.
Изначально это планировался фильм о тренерах паралимпийцев. Я пыталась их найти через своих знакомых. Вышла на Людмилу Волчек. Я написала ей просто в Instagram. Она сказала, что если я возьму Надю, то я вообще не пожалею. Это самый позитивный человек, который вообще существует.
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