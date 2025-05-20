«Надя, вперёд!» Режиссёр фильма о паралимпийской спортсменке-лыжнице рассказала о премьере картины

Юрий Царев, ведущий: Как вы решили снять фильм про Надю? Что вас подтолкнуло?

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – режиссер картины Анастасия Мулярова и сама героиня, спортсменка Национального комитета Республики Беларусь по инваспорту, лыжница Надежда Мицевич.

20 мая в кинотеатре «Пионер» в 18:00 состоится премьерный показ документального фильма о паралимпийской спортсменке-лыжнице на коляске под названием «Надя, вперед!»

Анастасия Мулярова, режиссер:

Надя попала в спорт благодаря известной паралимпийской чемпионке Людмиле Волчок. А я, можно сказать, сняла фильм тоже благодаря Людмиле Волчек. Она оказала большую помощь, поддержку.

Идею для фильма я вынашивала достаточно давно. На моменте написания сценария я столкнулась с тем, что многие люди в принципе не знают о существовании паралимпийского спорта. Они знают, что есть люди с ограниченными возможностями, которые живут свою жизнь, но то, что они живут настолько ярко, настолько полноценно, они не знают.