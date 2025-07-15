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В июле жители Латвии увидели в своих счетах новую графу

15 июля 2025 19:51
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Энергетическая независимость Прибалтики провалилась и сделала это прямо на плечи простых налогоплательщиков. Так, в июле жители Латвии увидели в своих счетах новую графу – плату за балансировку электросетей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В июле жители Латвии увидели в своих счетах новую графу-2

Все дело в том, что разрыв с отлаженной системой БРЭЛЛ в начале года поставил страны Прибалтики перед необходимостью справляться с нестабильными потоками энергии на электростанциях. Латвия, как оказалось, была технически не готова к этим вызовам и теперь вынуждена балансировать напряжение за дополнительный бюджет. Так, несмотря на заверения чиновников о незначительном увеличении счетов – всего «плюс 50 евроцентов» – реальность может оказаться куда более суровой. Изначально надбавка действительно составит 4-5 %, но эксперты предупреждают о возможном взлете до 20 % в 2026 году. К слову, с подобной динамикой повышения цен на электроэнергию уже столкнулись в Эстонии, что стало хронической проблемой.

# Международная политика # Новости Латвии

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