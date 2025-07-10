С начала 2025-го в Минске трудоустроено 150 людей с инвалидностью

С начала 2025 года в Минске при содействии службы занятости трудоустроено почти 150 людей с инвалидностью. Только в столице проживают свыше 100 тысяч таких граждан. А это более 5 % от общей численности населения города. И многие из них хотят реализовать себя на рынке труда. Среди самых востребованных профессий – продавец, кондитер, швея, оператор ЭВМ и контролер-кассир, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. О том, как людям с особенностями помогают трудоустроиться в столице – расскажет Виктория Маркевич.

Павел Бурло работает сборщиком изделий на полиграфическом предприятии. График сокращенный – по 7 часов в день из-за ограничений по здоровью. Круг обязанностей широкий. От разработки макета изделия до финальной обработки и упаковки печатной продукции. Перед трудоустройством обратился в общественную организацию по адаптации и развитию профессиональных навыков, прошел подготовку и после – заключил контракт с работодателем.

Павел Бурло:

Если ты делаешь работу с душой, с любовью, и она у тебя получается хорошо, и тебе нравится, и другим будет нравиться, зависит, наверное, от человека. Если он любит эту работу, он делает ее с удовольствием, с радостью. Я считаю, что важно, наверное, чтобы у него получалось, и он старался. Павел работает уже более трех лет. Свой опыт он передает свои знания и навыки будущим коллегам.

В Минске созданы все условия для трудовой адаптации людей с ограниченными возможностями. Это различные практические занятия, тренинги и тестирования. А после, исходя из особенностей и желания человека, подбирают востребованную на рынке труда профессию. На предприятиях и организациях для людей с инвалидностью созданы комфортные условия, а еще предусмотрен ряд льгот от сокращенного рабочего дня и дополнительного трудового отпуска до бесплатных путевок в санатории и компенсацию затрат на медицинскую помощь. В этом году в Беларуси сделали еще один шаг в сторону социального равенства. Правительство определило порядок установления квот по найму на работу сотрудников с особенностями здоровья.