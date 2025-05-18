Как привить молодёжи мотивацию к созданию многодетных семей? Поговорили с Натальей Глинской

Какие меры поддержки семей закреплены в белорусском законодательстве? Как организован процесс обучения детей с особенностями развития? И что в Беларуси делается для людей с ограниченными возможностями? В гостях программы «Сенат» Наталья Глинская.

Виолетта Шаблинская, СТВ:

На ваш взгляд, что нужно сделать, чтобы таковых становилось больше, и как у молодежи привить мотивацию к созданию больших семей?

Наталья Глинская, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

Личным примером каждый из нас должен прививать своим детям и показывать, что семьи должны быть многодетными. Очень хочется, чтобы действительно в нашей стране демографическая проблема была снята, чтобы нас, белорусов, становилось все больше, чтобы каждый из нас работал на благо нашей страны, чтобы наша независимая и суверенная Республика Беларусь процветала и радовала всех вокруг.

Как организован процесс обучения детей с особенностями развития и что для этого требуется?