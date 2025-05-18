Как привить молодёжи мотивацию к созданию многодетных семей? Поговорили с Натальей Глинской

Какие меры поддержки семей закреплены в белорусском законодательстве? Как организован процесс обучения детей с особенностями развития? И что в Беларуси делается для людей с ограниченными возможностями? В гостях программы «Сенат» Наталья Глинская.
Какие меры поддержки семей закреплены в белорусском законодательстве? Как организован процесс обучения детей с особенностями развития? И что в Беларуси делается для людей с ограниченными возможностями? В гостях программы «Сенат» Наталья Глинская.
Виолетта Шаблинская, СТВ:
На ваш взгляд, что нужно сделать, чтобы таковых становилось больше, и как у молодежи привить мотивацию к созданию больших семей?
Наталья Глинская, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:
Личным примером каждый из нас должен прививать своим детям и показывать, что семьи должны быть многодетными. Очень хочется, чтобы действительно в нашей стране демографическая проблема была снята, чтобы нас, белорусов, становилось все больше, чтобы каждый из нас работал на благо нашей страны, чтобы наша независимая и суверенная Республика Беларусь процветала и радовала всех вокруг.
Наталья Глинская:
В нашей школе обучаются дети с нарушением зрения. Зрительные дефекты различные. Есть и незрячие дети, есть частично зрячие. Есть дети, у которых глубокое слабовидение. Конечно же, для того чтобы наши дети социально были ориентированы и хорошо потом влились в свою взрослую жизнь, необходимо создание специальных условий. Прежде всего, это кадровый потенциал всего нашего коллектива. Практически все педагогические работники имеют специальное образование. Мы, все тифлопедагоги, знаем основы работы с незрячими детьми и принимаем это в своей работе. Естественно, использование информационно-коммуникационных технологий. На сегодня я с уверенностью могу сказать, что использование современных технологий дает возможность незрячему человеку на 100 % адаптироваться к нормальной жизни. В нашей школе есть все технические средства реабилитации. Это брайлевские дисплеи, брайлевские принтеры, печки, благодаря которым мы делаем специальные тифлотехнические пособия. Ну и, конечно, все те условия, которые созданы для наших детей, позволяют достигать нам таких результатов.
Наталья Глинская:
Василий Шаптебой, Дмитрий Солей, Роман Солей, Елизавета Петренко. В числе наших выпускников 17 призеров и чемпионов Паралимпийских игр, 12 стипендиатов президентского фонда, учителя, дефектологи, массажисты и просто успешные люди. И, конечно, хочется ещё отметить, благодаря нашему Президенту, единственная страна на постсоветском пространстве сохранила предприятия, где работают инвалиды. Инвалиды по зрению, инвалиды по слуху с колоссальной государственной поддержкой. Но все эти люди имеют возможность быть социализированы, жить в обществе, приносить пользу обществу. Это очень важно для нашей категории детей, это особенно важно.
Подробности в видео.