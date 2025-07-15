В Давид-Городке после капитального ремонта открыли больницу

Квалифицированная медицинская помощь должна быть доступна не только в крупных городах, но и для жителей самых отдаленных регионов. Дойти до каждого ФАПа, обратить внимание на состояние участковых больниц, позаботиться о пациентах в малых городах – такие задачи поставил глава государства перед Минздравом по итогам масштабной инспекции и ревизии в системе здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одним из результатов можно считать капитальный ремонт Давид-Городокской больницы Столинского района, которая обслуживает более 30 тысяч человек. Значительно усилили акушерско-гинекологическую и педиатрическую службы. Рождаемость в этой местности в два раза превышает средний показатель по стране.