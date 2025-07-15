В Давид-Городке после капитального ремонта открыли больницу
Квалифицированная медицинская помощь должна быть доступна не только в крупных городах, но и для жителей самых отдаленных регионов. Дойти до каждого ФАПа, обратить внимание на состояние участковых больниц, позаботиться о пациентах в малых городах – такие задачи поставил глава государства перед Минздравом по итогам масштабной инспекции и ревизии в системе здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Одним из результатов можно считать капитальный ремонт Давид-Городокской больницы Столинского района, которая обслуживает более 30 тысяч человек. Значительно усилили акушерско-гинекологическую и педиатрическую службы. Рождаемость в этой местности в два раза превышает средний показатель по стране.
Первым из стен обновленной больницы выписывается маленький житель Давид-Городка, который будет символично носить имя основателя города Давид. Во время реконструкции медучреждений, где за год появляются до 270 малышей, предусмотрели зал выписки, чтобы вся семья могла разделить радость.
Перезагрузка Давид-Городокской больницы заняла меньше года. Капитальная реконструкция здания обошлась в 15 миллионов рублей. На закупку и обновление оборудования потратили еще полтора. Операционные столы, дополнительные аппараты ИВЛ, аппарат УЗИ высокого класса.
Виктор Мойсюк, главный врач Столинской центральной районной больницы:
Было принято решение сохранить здесь и хирургическую, и акушерско-гинекологическую службу, чтобы пациенты могли получить своевременную, качественную, доступную медицинскую помощь.
Все жители очень рады и ждали открытия объекта.
Отдельное внимание в ходе реконструкции уделили гинекологической службе больницы. Родильный зал расширили для одновременной работы двух бригад, оборудовали малую операционную для малоинвазивных вмешательств. Из 11 тысяч женщин, которые относятся географически к больнице, половина детородного возраста.
Один из самых высоких показателей рождаемости приходится именно на эту больницу. В зоне обслуживания 19 агрогородков и деревень, население которых лишь прирастает от года в год.
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