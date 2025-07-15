Прямой эфир

В Давид-Городке после капитального ремонта открыли больницу

15 июля 2025 18:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Квалифицированная медицинская помощь должна быть доступна не только в крупных городах, но и для жителей самых отдаленных регионов. Дойти до каждого ФАПа, обратить внимание на состояние участковых больниц, позаботиться о пациентах в малых городах – такие задачи поставил глава государства перед Минздравом по итогам масштабной инспекции и ревизии в системе здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одним из результатов можно считать капитальный ремонт Давид-Городокской больницы Столинского района, которая обслуживает более 30 тысяч человек. Значительно усилили акушерско-гинекологическую и педиатрическую службы. Рождаемость в этой местности в два раза превышает средний показатель по стране.

В Давид-Городке после капитального ремонта открыли больницу-2

Первым из стен обновленной больницы выписывается маленький житель Давид-Городка, который будет символично носить имя основателя города Давид. Во время реконструкции медучреждений, где за год появляются до 270 малышей, предусмотрели зал выписки, чтобы вся семья могла разделить радость.

Перезагрузка Давид-Городокской больницы заняла меньше года. Капитальная реконструкция здания обошлась в 15 миллионов рублей. На закупку и обновление оборудования потратили еще полтора. Операционные столы, дополнительные аппараты ИВЛ, аппарат УЗИ высокого класса.

В Давид-Городке после капитального ремонта открыли больницу-4

Виктор Мойсюк, главный врач Столинской центральной районной больницы:
Было принято решение сохранить здесь и хирургическую, и акушерско-гинекологическую службу, чтобы пациенты могли получить своевременную, качественную, доступную медицинскую помощь.

В Давид-Городке после капитального ремонта открыли больницу-6

Все жители очень рады и ждали открытия объекта.

В Давид-Городке после капитального ремонта открыли больницу-8

Отдельное внимание в ходе реконструкции уделили гинекологической службе больницы. Родильный зал расширили для одновременной работы двух бригад, оборудовали малую операционную для малоинвазивных вмешательств. Из 11 тысяч женщин, которые относятся географически к больнице, половина детородного возраста.

В Давид-Городке после капитального ремонта открыли больницу-10

Один из самых высоких показателей рождаемости приходится именно на эту больницу. В зоне обслуживания 19 агрогородков и деревень, население которых лишь прирастает от года в год.

Подробнее в видео.

# Учреждения здравоохранения # Медицина

Другие новости рубрики

Все новости
Не только сальце и кровяночка – какие белорусские продукты пользуются популярностью у иностранцев
15 июля 2025 18:06

Не только сальце и кровяночка – какие белорусские продукты пользуются популярностью у иностранцев

Блюда в топе – о продвижении гастротуризма в Беларуси поговорили с экспертом
15 июля 2025 18:05

Блюда в топе – о продвижении гастротуризма в Беларуси поговорили с экспертом

Какие необычные гастрономические мероприятия предлагают в Беларуси – поговорили с организатором
15 июля 2025 18:04

Какие необычные гастрономические мероприятия предлагают в Беларуси – поговорили с организатором