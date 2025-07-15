Международный турнир по шахматам «Минск-2025» продолжается в столице

В Минске продолжается международный турнир по шахматам «Минск-2025». За награды спорят представители пяти стран, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы выставили расширенный состав. Лидер нашей команды Денис Лазавик провел пять беспроигрышных поединков. В шестом туре его соперником стал еще один наш спортсмен Артем Стрибук. После 23 ходов оппоненты заключили мировую. Партия стала самой быстрой на этих состязаниях и длилась всего 5 минут.

Сейчас в активе Лазавика 5,5 балла и первое место промежуточного протокола. На второй строчке сразу семь участников, из них пять белорусов, в числе них и одна девушка, 16-летняя гомельчанка Юлия Леонова, которая удивила судей.