Международный турнир по шахматам «Минск-2025» продолжается в столице

В Минске продолжается международный турнир по шахматам «Минск-2025». За награды спорят представители пяти стран, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В Минске продолжается международный турнир по шахматам «Минск-2025». За награды спорят представители пяти стран, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белорусы выставили расширенный состав. Лидер нашей команды Денис Лазавик провел пять беспроигрышных поединков. В шестом туре его соперником стал еще один наш спортсмен Артем Стрибук. После 23 ходов оппоненты заключили мировую. Партия стала самой быстрой на этих состязаниях и длилась всего 5 минут.
Сейчас в активе Лазавика 5,5 балла и первое место промежуточного протокола. На второй строчке сразу семь участников, из них пять белорусов, в числе них и одна девушка, 16-летняя гомельчанка Юлия Леонова, которая удивила судей.
Игорь Стрелец, главный судья соревнований:
4,5 часа играли Леонова и Кушко. Кушко – международный мастер, представляет федерацию Ирландии. И вот в такой игре все-таки Леоновой удалось победить и ворваться в группу лидеров. Это тоже довольно неожиданный результат, но со знаком плюс для нас. Всегда нужно быть собранным, постоянно настраиваться на партию, не расслабляться, не давать себе слабину.
Всего участники проведут 10 туров, заключительный состоится в субботу. Для белорусских шахматистов турнир является этапом подготовки к международным стартам.