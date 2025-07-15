Лукашенко провёл встречу с Президентом Индонезии Прабово Субианто

Своего коллегу Александр Лукашенко принимал у себя дома. Как известно, разговор продлился почти три часа. Короткий фрагмент общения лидеров – в нашем распоряжении.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Господин Президент, после восстановления этого дома, это был дом военных, до вас только Президент Путин здесь был. И очень-очень давно, еще до его восстановления, Си Цзиньпин с семьей. Поэтому вот три таких великих человека вместе с вами здесь у меня были в гостях. Тем не менее я рад приветствовать. Я готов с вами обсудить все вопросы, которые могут быть в повестке наших отношений.

Прабово Субианто, Президент Индонезии:

Еще раз огромное спасибо, уважаемый господин Президент, что вы принимаете меня в своем доме. Для меня это огромная честь. Я очень надеюсь, что в ближайшее время вы найдете возможность посетить и мой дом в Индонезии.

Александр Лукашенко:

С большим удовольствием, я думаю, мы такое время выберем, подготовимся серьезно и что-то сделаем, чтобы было о чем говорить и порадовать вас, похвастаться чем-то. И я с большим удовольствием приеду в Индонезию еще раз. Но лучше зимой.