Новости по тегу #Землетрясение в Турции

«Наш отряд привлекался для ликвидации последствий после землетрясения в Турецкой Республике».
Это был второй удар стихии за последние двое суток в районе Мраморного моря.
Информация о разрушениях и пострадавших не приводится.
Адвокат не смог ответить, признает ли суд мужчину виновным в случае развода. Он впервые столкнулся с подобным: кому нужно звонить после землетрясения – маме или жене.
При возникновении непредвиденных обстоятельств наши соотечественники могут обратиться за помощью в диппредставительства.
Была временно приостановлена работа многих учреждений, магазинов, перестал ходить транспорт.
Сообщается, что жертв в результате землетрясения нет.
Несколько подземных толчков произошли в Турции в среду, 23 апреля. Максимальная магнитуда составляла 6,2.
О последствиях природного катаклизма информация не приводится.
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