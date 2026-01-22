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Новости по тегу #Землетрясение в Турции

Боец РОСН «ЗУБР» поделился воспоминаниями, как спасали людей после землетрясения в Турции
22 января 2026 14:43

Боец РОСН «ЗУБР» поделился воспоминаниями, как спасали людей после землетрясения в Турции

Мощное землетрясение магнитудой 6,1 произошло на западе Турции
28 октября 2025 07:45

Мощное землетрясение магнитудой 6,1 произошло на западе Турции

Землетрясение произошло в Турции
15 мая 2025 13:06

Землетрясение произошло в Турции

​Жительница Турции подала на развод после землетрясения в Стамбуле
26 апреля 2025 09:54

​Жительница Турции подала на развод после землетрясения в Стамбуле

МИД: обращений от граждан Беларуси в результате катаклизма в Турции не поступало
23 апреля 2025 17:00

МИД: обращений от граждан Беларуси в результате катаклизма в Турции не поступало

В Стамбуле произошло сильное землетрясение – магнитуда больше шести
23 апреля 2025 13:41

В Стамбуле произошло сильное землетрясение – магнитуда больше шести

При мощном землетрясении в Стамбуле пострадал 151 человек
23 апреля 2025 12:58

При мощном землетрясении в Стамбуле пострадал 151 человек

Обращений от граждан Беларуси из-за землетрясения в Турции не поступало - МИД
23 апреля 2025 11:24

Обращений от граждан Беларуси из-за землетрясения в Турции не поступало - МИД

В Стамбуле произошло сильное землетрясение
23 апреля 2025 10:02

В Стамбуле произошло сильное землетрясение

В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,6
19 апреля 2024 07:45

В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,6

В Турции готовятся к возможному землетрясению
19 июля 2023 20:01

В Турции готовятся к возможному землетрясению

Чудом выжил: трёхлетнего малыша нашли живым спустя 40 дней после землетрясений в Турции
20 марта 2023 07:46

Чудом выжил: трёхлетнего малыша нашли живым спустя 40 дней после землетрясений в Турции