​Жительница Турции подала на развод после землетрясения в Стамбуле

Турчанка подала на развод с супругом после того, как во время землетрясения не смогла ему дозвониться по телефону. В это время он разговаривал со своей мамой, которая живет в 200 км от Стамбула, сообщает РИА Новости.

О случае стало известно после того, как адвокат Эргюн Казаныр сообщил на своей страничке в соцсети о намерении жительницы Турции развестись с мужем. Он уточняет, что сразу после произошедшего природного катаклизма турчанка с ребенком покинула дом и с трудом дозвонилась супругу. Когда муж приехал, его супруга случайно увидела в его телефоне, что тот сразу после землетрясения набирал не ее, а звонил маме.

«Я решил смягчить боль и уточнил - может быть, свекровь проживает в доме под риском обрушения? Нет, оказалось, что она проживает в Дюздже в 200 километрах от Стамбула в одноэтажном доме», - пишет адвокат.

Адвокат затруднился дать ответ на вопрос, признает ли суд мужчину виновным в случае развода. По словам юриста, он впервые сталкивается с подобным случаем в своей практике: кому нужно в первую очередь звонить после землетрясения – маме или жене.

Эргюн Казаныр огласил, что турчанка сразу же заплатила за его услуги 6500 долларов.