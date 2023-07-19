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В Турции готовятся к возможному землетрясению

19 июля 2023 20:01
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Новости Турции. В Турции готовятся к возможному землетрясению. Его анонсировали местные сейсмологи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Турции готовятся к возможному землетрясению-1

Магнитуда толчков превысит семь баллов, а произойдут они в районе Мраморного моря, где находится Стамбул, считают эксперты. Власти предупреждения специалистов восприняли всерьез. Министр экологии провел встречу с мэром Стамбула и главами районов мегаполиса. На ней приняли совместное решение о подготовке к возможной катастрофе на следующей неделе. Стамбул входит в десятку самых рискованных городов мира с точки зрения сейсмической опасности.

# Землетрясение в Турции # Новости Турции # Фотофакт

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