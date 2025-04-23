При мощном землетрясении в Стамбуле пострадал 151 человек

В результате природного катаклизма в Турции, который случился в среду, 23 апреля, пострадал 151 человек. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на управление губернатора Стамбула.

Сообщается, что жертв в результате землетрясения нет. О разрушениях информация пока не приводится. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Травмы они получили в результате совершенных в панике прыжков с высоты. Их жизни ничего не угрожает.

В Турции произошло несколько подземных толчков, максимальная магнитуда составила 6,2. Зафиксировано 30 афтершоков.