В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,6. Оно стало самым сильным за последние несколько суток. Всего за это время в стране зафиксировано более десятка подземных толчков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительной информации, жертв нет, за медицинской помощью также никто из жителей не обращался. Пострадали только старые дома, здания частично или полностью разрушены. Местные опасаются, что Турция снова в зоне риска, однако эксперты пока не сообщают о возможности мощного землетрясения. Впрочем, опровергать эту информацию они тоже не стали.

Напомним, в феврале прошлого года в республике произошли несколько сильнейших землетрясений. Тогда они унесли жизни свыше 50 тысяч человек. В стране до сих пор занимаются ликвидацией последствий той страшной катастрофы.