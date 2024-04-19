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В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,6

19 апреля 2024 07:45
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В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,6. Оно стало самым сильным за последние несколько суток. Всего за это время в стране зафиксировано более десятка подземных толчков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,6-1

По предварительной информации, жертв нет, за медицинской помощью также никто из жителей не обращался. Пострадали только старые дома, здания частично или полностью разрушены. Местные опасаются, что Турция снова в зоне риска, однако эксперты пока не сообщают о возможности мощного землетрясения. Впрочем, опровергать эту информацию они тоже не стали.

Напомним, в феврале прошлого года в республике произошли несколько сильнейших землетрясений. Тогда они унесли жизни свыше 50 тысяч человек. В стране до сих пор занимаются ликвидацией последствий той страшной катастрофы.

# Землетрясение в Турции # Новости Турции

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