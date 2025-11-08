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Екатерина Ершова и Станислав Яскевич стали чемпионами мира по прыжкам на батуте

08 ноября 2025 19:24
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Екатерина Ершова и Станислав Яскевич стали чемпионами мира в смешанных синхронных прыжках на батуте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Результат белорусов в финале (51,310) стал лучшим. Как итог – золото планетарного форума. Кроме того, сегодня состоялись полуфиналы в индивидуальных прыжках. Наш Андрей Буйлов занял второе место и шагнул в следующую стадию. У девушек Яна Лебедева прошла дальше в статусе лидера, Екатерина Ершова замкнула тройку сильнейших. Победителей и призеров в личном зачете узнаем завтра.

# Спортивные соревнования

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