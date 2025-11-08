Хоккеисты Беларуси-U18 стали победителями Кубка ПСК

Сборная Беларуси по хоккею, составленная из игроков до 18 лет, стала победителем международного турнира «Кубок Президентского спортивного клуба», рассказали в программе «СТВ-Спорт». В заключительном матче соревнований наши парни встречались с командой России до 16 лет. Стартовая 20-минутка осталась безголевой. Первую шайбу зрители увидели только на 35-й минуте, нашу дружину вперед вывел Роман Ламан. На экваторе заключительной трети Надар Фролов упрочил преимущество хозяев, гости ответили только раз. Победа – 2:1.

Андрей Ращинский, главный тренер сборной Беларуси (U-18) по хоккею:

Однозначно команды молодцы, прожили эти восемь дней с первого числа, с начала подготовки к турниру и непосредственно эти дни турнира, как и в целом в чемпионате. Команда усилилась игроками из других клубов. Была настоящая сборная, поэтому очень довольны и рады. Бронзовым призером соревнований стала сборная Беларуси, составленная из исполнителей до 17 лет. В поединке третьего тура команда Ярослава Чуприса встречалась с дружиной Казахстана на год старше. Основное время противостояния завершилось вничью, а в овертайме победу хозяевам принес Кирилл Иванов – 5:4.