Хоккеисты Беларуси-U18 стали победителями Кубка ПСК
Сборная Беларуси по хоккею, составленная из игроков до 18 лет, стала победителем международного турнира «Кубок Президентского спортивного клуба», рассказали в программе «СТВ-Спорт».
В заключительном матче соревнований наши парни встречались с командой России до 16 лет. Стартовая 20-минутка осталась безголевой. Первую шайбу зрители увидели только на 35-й минуте, нашу дружину вперед вывел Роман Ламан. На экваторе заключительной трети Надар Фролов упрочил преимущество хозяев, гости ответили только раз. Победа – 2:1.
Андрей Ращинский, главный тренер сборной Беларуси (U-18) по хоккею:
Однозначно команды молодцы, прожили эти восемь дней с первого числа, с начала подготовки к турниру и непосредственно эти дни турнира, как и в целом в чемпионате. Команда усилилась игроками из других клубов. Была настоящая сборная, поэтому очень довольны и рады.
Бронзовым призером соревнований стала сборная Беларуси, составленная из исполнителей до 17 лет. В поединке третьего тура команда Ярослава Чуприса встречалась с дружиной Казахстана на год старше. Основное время противостояния завершилось вничью, а в овертайме победу хозяевам принес Кирилл Иванов – 5:4.
Ярослав Чуприс, главный тренер сборной Беларуси (U-17) по хоккею:
Сегодня была задача, как я сказал пацанам, победа любой ценой. Ради герба, ради страны, ради друг друга. Это нормально, быть в сборной, пускай еще маленькая пока, молодая, юниорская, но победу мы сегодня должны были добыть. Тем она ценнее, что добились ее в такой упорнейшей борьбе. В концовке опять мы немножко не дожали. Пока они дети, ошибки детские такие же. Но в НХЛ точно так же проигрывают и в КХЛ. Это хоккей. Тем ценнее победа в овертайме.
Кубок Президентского спортивного клуба проводится в Минске с 2007 года, белорусы заняли первое место на турнире уже в седьмой раз.