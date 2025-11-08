«Минск» повторно обыграл баскетболистов «Астаны» в Единой молодёжной лиге

Баскетболисты «Минска» успешно проводят домашнюю серию в Единой молодежной лиге. Наши парни второй раз за два дня принимали соперников из «Астаны», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом противостоянии подопечные Дмитрия Колтунова праздновали убедительную победу – 75:44. И сегодня белорусы успех повторили. Уже к большому перерыву хозяева обеспечили солидный задел в 15 очков. В дальнейшем столичный клуб так же уверенно действовал как в атаке, так и в защите и праздновал викторию – 77:50.

Самыми результативными в составе минчан стали Виталий Дучко и Давид Мукете, в активе которых по 16 баллов. Следующие поединки наши баскетболисты проведут также дома, 11 и 12 ноября они встретятся с лидером розыгрыша московским МБА-МАИ. В регулярном чемпионате играют 14 коллективов, восьмерка лучших выйдет в плей-офф.