Мощное землетрясение магнитудой 6,1 произошло на западе Турции

Запад Турции накануне содрогнулся от мощного землетрясения магнитудой 6,1. Это был второй удар стихии за последние двое суток в районе Мраморного моря. О погибших не сообщается, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Людей спасли приложения на смартфонах, которые предупредили о надвигающейся опасности, дав время на эвакуацию. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 11 километров, что сделало толчки особенно ощутимыми. Город Балыкесир принял на себя основной удар. Сообщается о разрушении нескольких зданий и магазина. Помимо этого, произошло отключение электроэнергии. В связи с этим были на день отменены занятия в школах. Толчки ощущались и в Стамбуле.