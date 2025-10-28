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Мощное землетрясение магнитудой 6,1 произошло на западе Турции

28 октября 2025 07:45
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Запад Турции накануне содрогнулся от мощного землетрясения магнитудой 6,1. Это был второй удар стихии за последние двое суток в районе Мраморного моря. О погибших не сообщается, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мощное землетрясение магнитудой 6,1 произошло на западе Турции-2

Людей спасли приложения на смартфонах, которые предупредили о надвигающейся опасности, дав время на эвакуацию. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 11 километров, что сделало толчки особенно ощутимыми. Город Балыкесир принял на себя основной удар. Сообщается о разрушении нескольких зданий и магазина. Помимо этого, произошло отключение электроэнергии. В связи с этим были на день отменены занятия в школах. Толчки ощущались и в Стамбуле. 

# Турция # Землетрясение в Турции # Землетрясение

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