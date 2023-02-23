Более 164 тыс. зданий в Турции рухнули, повреждены или будут снесены после землетрясений

Катастрофические природные катаклизмы в Турции буквально разрушили инфраструктуру целых городов. Свыше 164 тысяч зданий обрушены, получили сильные повреждения или подлежат оперативному сносу.

Обновленный подсчет последствий в цифрах чрезвычайного происшествия в стране озвучил в четверг, 23 февраля, глава министерства экологии и градостроительства Турции Мурат Курум, приводит его слова ТАСС.

Число жертв землетрясений в Турции превысило 43,5 тыс.

Он также отметил, что строительство новых домов сейчас будет идти ускоренными темпами. Возвести планируется более двухсот тысяч жилых зданий: сдавать в эксплуатацию в Турции намерены более семи тысяч жилых помещений каждые три дня.