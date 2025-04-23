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МИД: обращений от граждан Беларуси в результате катаклизма в Турции не поступало

23 апреля 2025 17:00
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Сильное землетрясение вызвало хаос в Стамбуле. Мощные толчки, магнитудой больше шести, раскачивали здания и опоры линий электропередачи. Всего произошло более 50 афтершоков. За последние годы это одно из самых сильных землетрясений, произошедших в городе с населением в 16 миллионов человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД: обращений от граждан Беларуси в результате катаклизма в Турции не поступало-2

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции:
Наши поисковые и изыскательские работы продолжаются с особой осторожностью, и мы очень внимательно следим за процессом. Перед тем как приехать сюда, я получил самую последнюю информацию от начальника управления по борьбе со стихийными бедствиями и губернатора Стамбула, а также от наших министров. Пока ситуация не выглядит проблемной.

МИД: обращений от граждан Беларуси в результате катаклизма в Турции не поступало-4

Сообщений о серьезных разрушениях не поступало. В сети распространились видео, на которых видно, как люди в спешке покидают здания и собираются на улицах. По официальным данным, пострадал 151 человек. Власти призвали людей избегать сооружений, которые могли быть повреждены в результате подземных толчков.

В пресс-службе белорусского МИД сообщили, что информации о пострадавших, а также обращений от граждан Беларуси в результате катаклизма в Турции не поступало. При возникновении непредвиденных обстоятельств наши соотечественники могут обратиться за помощью в диппредставительства.

# Землетрясение в Турции # ЧП # МИД Беларуси

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