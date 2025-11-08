Левшунов обновил личный рекорд результативности за сезон в НХЛ

В Национальной хоккейной лиге состоялось белорусское дерби. «Чикаго» Артема Левшунова в гостях обыграл «Калгари» Егора Шаранговича – 4:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Защитник победителей отметился ассистом на 13-й минуте, когда его партнер по команде открыл счет в матче. Воспитанник жлобинской школы хоккея выходил в стартовой паре обороны в каждом из трех периодов, провел на льду 17,5 минуты, совершил три перехвата и завершил встречу с показателем полезности 0.

Со старта сезона в активе Левшунова семь баллов – он превзошел предыдущее личное бомбардирское достижение. Прямо сейчас Артем является самым результативным защитником «Чикаго» в нынешнем розыгрыше. Белорусский нападающий «огоньков» Егор Шарангович в этом поединке очков не набрал.