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Минское «Динамо» прервало победную серию в матче с хоккеистами «Лады»

08 ноября 2025 19:25
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Минское «Динамо» потерпело неудачу в домашнем поединке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Наши парни на домашнем льду принимали «Ладу» из Тольятти. Гости активно начали и уже на 9-й минуте огорчили голкипера «зубров», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Несмотря на усилия хозяев отыграться, вторая треть осталась безголевой. По такому же сценарию прошла и заключительная 20-минутка. Поражение – 0:1. Динамовцы прервали победную серию, которая насчитывала шесть матчей. 

Следующий поединок подопечные Дмитрия Квартальнова проведут в предстоящий понедельник, 10 ноября. На «Минск-Арене» белорусская дружина примет аутсайдера Западной конференции клуб «Сочи».

# Хоккей

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