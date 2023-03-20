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Чудом выжил: трёхлетнего малыша нашли живым спустя 40 дней после землетрясений в Турции

20 марта 2023 07:46
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После сокрушительных природных катаклизмов в Турции, спустя сорок дней, в Хатае нашли пропавшего малыша. 

Чудом выжил: трёхлетнего малыша нашли живым спустя 40 дней после землетрясений в Турции-1

Фото: IZ.RU

Семья ничего не знала о судьбе маленького Ибрагима больше месяца. Спустя сорок дней малыш нашелся живым и сейчас находится в больнице, пишет IZ.RU. Жизни ребенка ничего не угрожает, но пока он находится под присмотром медиков. Где Ибрагим находился все это время и как ему удалось выжить, не сообщается. 

По последним данным, разрушительные землетрясения в Турции унесли жизни более 49,5 тысяч человек. 

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# Землетрясение в Турции # Новости Турции

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