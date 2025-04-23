Обращений от граждан Беларуси из-за землетрясения в Турции не поступало - МИД

Обращений от граждан Беларуси в результате произошедшего землетрясения в Стамбуле в Генеральное консульство не поступало. Об этом информирует внешнеполитическое ведомство нашей страны.

Сообщается, что дипломаты продолжают работу. Телефон для экстренной связи +90 (538) 059 11 88.

Несколько подземных толчков произошли в Турции в среду, 23 апреля. Максимальная магнитуда составляла 6,2. По информации турецких властей, серьезных последствий землетрясения в Стамбуле пока не зарегистрировано. Информации о жертвах, пострадавших и разрушениях нет.