Прямой эфир

Обращений от граждан Беларуси из-за землетрясения в Турции не поступало - МИД

23 апреля 2025 11:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Обращений от граждан Беларуси в результате произошедшего землетрясения в Стамбуле в Генеральное консульство не поступало. Об этом информирует внешнеполитическое ведомство нашей страны.

Сообщается, что дипломаты продолжают работу. Телефон для экстренной связи +90 (538) 059 11 88.

Несколько подземных толчков произошли в Турции в среду, 23 апреля. Максимальная магнитуда составляла 6,2. По информации турецких властей, серьезных последствий землетрясения в Стамбуле пока не зарегистрировано. Информации о жертвах, пострадавших и разрушениях нет. 

# Землетрясение в Турции # МИД Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске обсудили актуальные проблемы в изучении военной истории
23 апреля 2025 11:06

В Минске обсудили актуальные проблемы в изучении военной истории

Пенсионеры с 1 мая смогут воспользоваться скидкой 50% на проезд в электричках
23 апреля 2025 10:41

Пенсионеры с 1 мая смогут воспользоваться скидкой 50% на проезд в электричках

Русый: любая экономика – это баланс и контроль разумности принятых решений
23 апреля 2025 10:38

Русый: любая экономика – это баланс и контроль разумности принятых решений