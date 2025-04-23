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В Стамбуле произошло сильное землетрясение – магнитуда больше шести

23 апреля 2025 13:41
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Сильное землетрясение вызвало хаос в Стамбуле. Мощные толчки, магнитудой больше шести, раскачивали здания и опоры линии электропередачи. Люди в панике выбегали на улицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Стамбуле произошло сильное землетрясение – магнитуда больше шести-2

Была временно приостановлена работа многих учреждений, магазинов, перестал ходить транспорт. Отметились перебои в работе международного аэропорта Стамбула. В городе возникли проблемы со связью и интернетом. Видимых повреждений зданий нет. Люди продолжают оставаться на улицах, пережидая опасность новых толчков – такой информацией поделились белорусские дипломаты, работающие в Стамбуле. В наше генконсульство обращений от граждан Беларуси в связи с произошедшим не поступало.

# Турция # Землетрясение # Землетрясение в Турции

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