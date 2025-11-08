От -1 до +12 с туманом и слабым гололёдом – прогноз погоды в Беларуси на неделю

Прогнозируется неустойчивый характер погоды, который будут поддерживать морские, воздушные массы и атмосферные фронты, смещающиеся с юга Европы. Ожидаются дожди различной интенсивности и продолжительности. По предварительным прогнозам, в конце недели с ростом атмосферного давления осадков станет меньше. Небольшая вероятность дождей сохраняется в северо-восточных регионах республики. В течение недели в ночные и утренние часы не обойдется без тумана и слабого гололеда. Преобладающей температурой воздуха ночью составит 0..+7. При прояснениях до -1..-4. Дневные максимумы будут находиться в пределах от +4 до +12.

Подробный прогноз по областям страны: