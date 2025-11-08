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От -1 до +12 с туманом и слабым гололёдом – прогноз погоды в Беларуси на неделю

08 ноября 2025 19:06
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О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

От -1 до +12 с туманом и слабым гололёдом – прогноз погоды в Беларуси на неделю-2

Прогнозируется неустойчивый характер погоды, который будут поддерживать морские, воздушные массы и атмосферные фронты, смещающиеся с юга Европы. Ожидаются дожди различной интенсивности и продолжительности. По предварительным прогнозам, в конце недели с ростом атмосферного давления осадков станет меньше. Небольшая вероятность дождей сохраняется в северо-восточных регионах республики. В течение недели в ночные и утренние часы не обойдется без тумана и слабого гололеда. Преобладающей температурой воздуха ночью составит 0..+7. При прояснениях до -1..-4. Дневные максимумы будут находиться в пределах от +4 до +12.

Подробный прогноз по областям страны:

От -1 до +12 с туманом и слабым гололёдом – прогноз погоды в Беларуси на неделю-4
От -1 до +12 с туманом и слабым гололёдом – прогноз погоды в Беларуси на неделю-5
От -1 до +12 с туманом и слабым гололёдом – прогноз погоды в Беларуси на неделю-6
От -1 до +12 с туманом и слабым гололёдом – прогноз погоды в Беларуси на неделю-7
От -1 до +12 с туманом и слабым гололёдом – прогноз погоды в Беларуси на неделю-8
От -1 до +12 с туманом и слабым гололёдом – прогноз погоды в Беларуси на неделю-9
# Погода в Беларуси

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