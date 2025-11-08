Белорусские и российские поисковики проводят учебные сборы под Минском

Чтобы спасти потерявшихся в лесу людей, экстренная помощь должна быть отработанной. Такие навыки обновляют в памяти и тренируют на практике представители спасательных и кинологических отрядов. В Узденском районе проходят учебные сборы. В них участвует более 150 человек и около 20 четвероногих спасателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Берта попала в отряд «Ангел» 3 года назад. Она работает поисковиком, но ищет не конкретного человека, а любого потерявшегося в заданном квадрате леса. При этом собака единственная в Беларуси подает сигнал обнаружения без помощи голоса.

Елена Коженевская, кинолог поисково-спасательного отряда «Ангел»:

Берта просто молчаливая, она не любит лаять, поэтому мы используем вот эту штучку, называется бринзель. Просто игрушка. Она прибегает, ее кусает. Я ее цепляю на поводок, и она меня приводит. Это обозначение называется приводка. Самый эффективный метод – поиск по индивидуальному запаху. Главное – иметь при себе вещи заблудившегося человека.

Можем ли смоделировать ситуацию, что я, допустим, даю вам какой-то свой предмет, собачка этого не видит, а потом отхожу, прячусь, и она меня по запаху находит? – Да, она этому обучена.

– Давайте тогда попробуем.

Тем временем в другом секторе работает поисковая группа волонтеров. Их задача – тщательно обследовать территорию и найти потерявшегося мужчину. Прежде всего командир отряда определяет цель и план действий.

Группа, получаем задачу, выстраиваемся цепочкой, дистанция – 3 метра, азимут – 119. Ориентир прямо, на березу. Группа начинает прочесывать лес. В среднем, чтобы обследовать один квадрат размером 500 на 500 метров, требуется от 4 до 5 часов. Когда заблудившегося человека находят, его передают медикам.

Юрий Березюк, представитель гомельского поисково-спасательного отряда «Симуран»:

Группа выстраивается цепью. Назначаются старшие, фланговые, и расчесочкой – по лесу.

В поисковых работах участвует более 150 человек. Им в помощь около 20 собак. Такие учения проводят в третий раз, однако в этом году в новом формате. Спасателей и кинологов разделили на восемь групп. У каждой своя конкретная задача.

Кристина Крук, координатор поисково-спасательного отряда «Ангел»:

Обучаем новых волонтеров, которые еще не имеют никакого опыта в поисках без вести пропавших людей. И программа для более опытных волонтеров, которые уже не первый год занимаются поиском без вести пропавших, направлена больше на повышение качества работы, на определение каких-то ошибок. Нам нужно именно обучить и устранить недочеты. В этом году учения получили статус международных. Для обмена опытом в Минскую область приехали коллеги-спасатели из России.

Алексей Греков, представитель поисково-спасательного отряда «Сальвар» (Россия):

Нам интересно посмотреть, как работают другие отряды, сравнить какие-то действия, именно в поисково-спасательных работах, подготовке к поисково-спасательным работам от и до. Потому что принцип у нас одинаковый, но есть какие-то моменты, детали, которые разные отряды делают по-разному.