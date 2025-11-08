Белорусские и российские поисковики проводят учебные сборы под Минском
Чтобы спасти потерявшихся в лесу людей, экстренная помощь должна быть отработанной. Такие навыки обновляют в памяти и тренируют на практике представители спасательных и кинологических отрядов. В Узденском районе проходят учебные сборы. В них участвует более 150 человек и около 20 четвероногих спасателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Берта попала в отряд «Ангел» 3 года назад. Она работает поисковиком, но ищет не конкретного человека, а любого потерявшегося в заданном квадрате леса. При этом собака единственная в Беларуси подает сигнал обнаружения без помощи голоса.
Елена Коженевская, кинолог поисково-спасательного отряда «Ангел»:
Берта просто молчаливая, она не любит лаять, поэтому мы используем вот эту штучку, называется бринзель. Просто игрушка. Она прибегает, ее кусает. Я ее цепляю на поводок, и она меня приводит. Это обозначение называется приводка.
Самый эффективный метод – поиск по индивидуальному запаху. Главное – иметь при себе вещи заблудившегося человека.
Можем ли смоделировать ситуацию, что я, допустим, даю вам какой-то свой предмет, собачка этого не видит, а потом отхожу, прячусь, и она меня по запаху находит?
– Да, она этому обучена.
– Давайте тогда попробуем.
Тем временем в другом секторе работает поисковая группа волонтеров. Их задача – тщательно обследовать территорию и найти потерявшегося мужчину. Прежде всего командир отряда определяет цель и план действий.
Группа, получаем задачу, выстраиваемся цепочкой, дистанция – 3 метра, азимут – 119. Ориентир прямо, на березу.
Группа начинает прочесывать лес. В среднем, чтобы обследовать один квадрат размером 500 на 500 метров, требуется от 4 до 5 часов. Когда заблудившегося человека находят, его передают медикам.
Юрий Березюк, представитель гомельского поисково-спасательного отряда «Симуран»:
Группа выстраивается цепью. Назначаются старшие, фланговые, и расчесочкой – по лесу.
В поисковых работах участвует более 150 человек. Им в помощь около 20 собак. Такие учения проводят в третий раз, однако в этом году в новом формате. Спасателей и кинологов разделили на восемь групп. У каждой своя конкретная задача.
Кристина Крук, координатор поисково-спасательного отряда «Ангел»:
Обучаем новых волонтеров, которые еще не имеют никакого опыта в поисках без вести пропавших людей. И программа для более опытных волонтеров, которые уже не первый год занимаются поиском без вести пропавших, направлена больше на повышение качества работы, на определение каких-то ошибок. Нам нужно именно обучить и устранить недочеты.
В этом году учения получили статус международных. Для обмена опытом в Минскую область приехали коллеги-спасатели из России.
Алексей Греков, представитель поисково-спасательного отряда «Сальвар» (Россия):
Нам интересно посмотреть, как работают другие отряды, сравнить какие-то действия, именно в поисково-спасательных работах, подготовке к поисково-спасательным работам от и до. Потому что принцип у нас одинаковый, но есть какие-то моменты, детали, которые разные отряды делают по-разному.
Поисково-спасательные службы Беларуси регулярно получают информацию о пропавших людях. Так, накануне в Солигорском районе искали 90-летнюю пенсионерку, которая отправилась за грибами и не вернулась. Ситуацию осложняло то, что женщина глухонемая. В поисках участвовали спасатели, милиция, волонтеры и родственники. К вечеру совместными усилиями пенсионерку нашли на лесной дороге и благополучно доставили домой.
Чаще всего сообщения о пропаже поступают именно осенью. В это время года люди теряются практически ежедневно. В большинстве случаев разыскивают грибников. Подобные учебные сборы позволяют отработать взаимодействие между различными службами и совершенствовать навыки ориентирования на местности.