Белорусы завоевали 3 медали во второй соревновательный день ЧМ по самбо

Белорусы завоевали три награды во второй соревновательный день чемпионата мира по самбо, который проходит в Кыргызстане, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Серебряным призером стал Александр Круглик, выступающий в весовой категории до 88 килограммов. По ходу турнира земляк одолел соперников из Нидерландов, Франции, Ирана и Азербайджана, но в решающем противостоянии уступил титулованному россиянину Сергею Кирюхину.

На вторую ступень пьедестала в женском боевом самбо поднялась Елизавета Лапаева. Белоруска также успешно двигалась по турнирной сетке, но в финале не сумела сломить сопротивление Маржан Бизак из Казахстана. Еще одну медаль в копилку нашей сборной отправила Анжела Жилинская. Соотечественница в поединке за бронзу победила украинку Анастасию Шевченко.

На данный момент в активе белорусов восемь наград планетарного форума. Завтра борьба на чемпионате мира продолжится. Всего турнир в Бишкеке собрал более 400 спортсменов из 70 стран, нашу команду представляют 19 атлетов.