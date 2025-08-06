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Новости по тегу #Выборы в Польше

Навроцкий принес присягу и вступил в должность президента Польши
06 августа 2025 16:08

Навроцкий принес присягу и вступил в должность президента Польши

Прокуратура Польши заканчивает проверку подсчёта голосов на выборах президента
22 июля 2025 10:36

Прокуратура Польши заканчивает проверку подсчёта голосов на выборах президента

Специальная комиссия пересчитает голоса почти на 300 избирательных участках в Польше
30 июня 2025 17:00

Специальная комиссия пересчитает голоса почти на 300 избирательных участках в Польше

Похороны польской демократии! О фальсификациях на выборах и пересчёте голосов рассказал Лазуткин
24 июня 2025 18:02

Похороны польской демократии! О фальсификациях на выборах и пересчёте голосов рассказал Лазуткин

Сможет ли Навроцкий наладить отношения с Киевом? Поляки сомневаются в новом президенте
24 июня 2025 17:10

Сможет ли Навроцкий наладить отношения с Киевом? Поляки сомневаются в новом президенте

Большинство поляков хотят пересчёта голосов на президентских выборах – опрос
21 июня 2025 17:03

Большинство поляков хотят пересчёта голосов на президентских выборах – опрос

В Польше количество жалоб на результаты второго тура президентских выборов может превысить 50 тысяч
20 июня 2025 19:58

В Польше количество жалоб на результаты второго тура президентских выборов может превысить 50 тысяч

Рафал Тшасковский продолжает оспаривать результаты президентских выборов в Польше
17 июня 2025 06:20

Рафал Тшасковский продолжает оспаривать результаты президентских выборов в Польше

Избирком Польши приступил к разбору сообщений об ошибках при подсчёте голосов на выборах президента
10 июня 2025 16:43

Избирком Польши приступил к разбору сообщений об ошибках при подсчёте голосов на выборах президента

Избирком Польши готовит отчёт о нарушениях при подсчёте голосов на выборах президента
10 июня 2025 08:30

Избирком Польши готовит отчёт о нарушениях при подсчёте голосов на выборах президента

В Польше зафиксированы многочисленные нарушения на выборах президента
07 июня 2025 10:33

В Польше зафиксированы многочисленные нарушения на выборах президента

Воскресенский про выборы: вся польская элита ориентирована на США на 99%.
06 июня 2025 17:20

Воскресенский про выборы: вся польская элита ориентирована на США на 99%.