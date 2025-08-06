На мероприятии присутствовали представители власти, духовенства, армии и дипломаты. В числе гостей были бывшие президенты Александр Квасьневский и Бронислав Коморовский, но Лех Валенса, как и обещал, не присутствовал.
В Польше подтвердились факты многочисленных нарушений во время голосования на выборах президента. Об этом сообщил национальный прокурор Дариуш Корнелюк.
Напомним, 1 июня оппозиционер Кароль Навроцкий одержал победу во втором туре президентской гонки. Он опередил проевропейского кандидата Рафала Тшасковского с минимальным отрывом, что и стало поводом для пристального внимания к избирательному процессу.
У поляков наступил послевыборный шок, потому что Навроцкий, которого польские СМИ три месяца называли бандитом и сутенером, неожиданно победил. И сегодня главная тема в Польше – якобы украденная победа Тшасковского. Через неделю Верховный суд Польши даст заключение, нужен ли пересчет голосов.
Аналитики предупреждают, что подобные разногласия создают опасный раскол в обществе по ключевым вопросам безопасности и обороны.
Приводимые аргументы в первую очередь касаются выявленных нарушений в комиссиях, в частности подмены голосов или ошибок в протоколах.
Многие жалобы копируют текст, опубликованный депутатом от партии проигравшего кандидата Рафала Тшасковского, что весьма подозрительно.
Его штаб подал официальный протест, требуя пересчета голосов, особенно в тех округах, где, по данным СМИ, были зафиксированы «статистические аномалии».
Наблюдатели опасаются, что разжигание борьбы между двумя кланами может вылиться в протесты и столкновения с полицией.
Согласно закону он должен быть предоставлен спикеру нижней палаты парламента и Верховному суду в течение двух недель после обнародования результатов выборов, то есть до 16 июня.
Только официально подобных инцидентов зафиксировано несколько сотен. А незарегистрированных может быть в разы больше. И вот речь уже идет о попытке фальсификации выборов.
«Пример Румынии свеж. Где этот новоизбранный при помощи фальсификации президент уже отдает отчет в посольство США в Румынии. Поэтому польская элита вся ориентирована на США. Вся, на 99 %».
10 октября 2026 18:46
10 октября 2026 18:01
10 октября 2026 17:39
10 октября 2026 17:38
10 октября 2026 17:37
10 октября 2026 17:37
10 октября 2026 17:36
10 октября 2026 17:33