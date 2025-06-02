Кароль Навроцкий набрал 50,8% голосов – избирательная комиссия Польши обработала все бюллетени

Кароль Навроцкий победил во втором туре президентских выборов в Польше, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщила избирательная комиссия после обработки всех бюллетеней. Кандидат от оппозиционной партии «Право и справедливость» набрал 50,8 % голосов. Его соперник, представитель правящей партии «Гражданская коалиция» и мэр Варшавы – Рафал Тшасковский получил чуть более 49 %.

42-летний Навроцкий прослыл евроскептиком, является противником поддержки Украины и ее членства в НАТО. Выступает за укрепление союзнических отношений с США и обещает остановить поток нелегальной миграции. Хотя новоизбранный лидер яро критикует премьера Дональда Туска, «оборонный» курс менять не собирается: Навроцкий намерен увеличить военные расходы и численность армии до 300 тысяч человек.

Дональд Туск просто хочет править всей нашей страной, он думает, что может сделать все: «миграционный пакт», «Зеленую сделку». Мы видели, что Рафал Тшасковский сделал с Варшавой, если бы он победил, это было бы ужасное время для Польши. Но сейчас мы верим, что именно Кароль Навроцкий изменит ситуацию.

Впрочем, оптимизм избирателей Навроцкого может оказаться преждевременным. Уже в ходе электоральной кампании стала всплывать информация, изрядно «подмочившая» репутацию нового польского лидера. Навроцкого обвиняли в связях с криминальными структурами и употреблении запрещенных препаратов. В целом, вся президентская гонка в Польше сопровождалась скандалами. А непосредственно в день голосования – было зафиксировано около 100 грубых нарушений. Это незаконная агитация, уничтожение предвыборных материалов. На некоторых участках были неправильно опечатаны урны для голосования.