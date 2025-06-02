Трампу будет что сказать в польской политике – аналитики о победе Навроцкого и будущем страны

Кароль Навроцкий, поддерживаемый оппозиционной партией «Право и справедливость», победил во втором туре президентских выборов в Польше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Своего оппонента Рафала Тшасковского он обошел с наименьшей разницей в голосах избирателей, установив исторический рекорд.

Теперь итоги выборов обсуждают аналитики. 42-летний Навроцкий прослыл евроскептиком, является противником поддержки Украины и ее членства в НАТО. Выступает за укрепление союзнических отношений с США и обещает остановить поток нелегальной миграции. Многие политологи считают, что от развития польско-американских отношений при новом президенте во многом будет зависеть будущее страны.

Кшиштоф Издебски, директор по политике Фонда Батории (Польша):

Определенно, Трампу будет что сказать в польской политике. Лагерь «Право и справедливость», политический лагерь Кароля Навроцкого также будет гораздо больше сотрудничать с Трампом, заявляя, что через два года они возьмут власть в свои руки. Поэтому я думаю, что это хорошее расширение прав и возможностей в Центральной и Восточной Европе.

При этом эксперты сходятся во мнении, что будущее Польши выглядит туманно. Голоса между кандидатами во втором туре распределились почти поровну, что говорит о серьезном расколе польского общества. К тому же, новоизбранный лидер яро критикует премьера Дональда Туска. А разногласия на высшем уровне вряд ли пойдут на пользу простым полякам.